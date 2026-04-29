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Nacionales

Segunda Bridaga de Infanteria del Ejercito realizará Vivaque

PRIMICIAS DIGITAL29 de abril de 2026
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Santiago.- La Segunda Brigada de Infantería General de División Fernando Valerio, del Ejército de República Dominicana (ERD), realizará el viernes 1 de mayo a partir de las 5 A.M. hasta las 7:30 A.M. una marcha de endurecimiento Vivaque, con el objetivo de fortalecer el estado de liztesa operacional y físico del personal.

El comandante de la Segunda Brigada de infanteria, general de brigada , Coronel Gerardo Alberto Cruz Salazar, ERD.


encabezará el Vivaque, que partirá desde la brigada, hacia la Autopista Duarte en direccion al Monumento de los Héroes de la Restauración pasando por la Avenida Rafael Vidal y la Avenida Estrella Sadhala.

El organismo castrense lo hace de público conocimiento para que la ciudadanía no se «alarme» por la presencia militar tanto en Santiago como en otras localidades de esta provincia por donde pudiera estar la presencia de los soldados.

 

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