Investigación Primicias 2026, el diario de la industria dominicana, economía circular presente, defensa ardiente de la manufactura local, marcas blancas de cadenas comerciales e incidencia aparato productivo local

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El impulso a la economía circular, la defensa ardiente de la manufactura local por la Asociación de

Industrias de la República Dominicana (IARD), el impacto del cambio climático con lluvias entre

300 y 400 milímetros y tornados perjudicando los sectores productivos en el Gran Santo

Domingo y provincias del interior, se destacan entre los temas de impacto en el diario de la

industria dominicana en lo que va de 2026.

INDICE MENSUAL DE LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA (IMAN) EN MARZO

La manufactura local se expandió en marzo 2026, con el índice mensual de actividad

manufacturera, que se ubicó en 60.7, por la incidencia del volumen de ventas, producción,

empleo, inventario de materias primas y plazo de entrega a suplidores.

Datos como el volumen de ventas en el IMAN ubicado en 61.2, la producción en 61.7 y la variable

empleo en 60.6, hablan muy bien del auge industrial en marzo 2026.

INDUSTRIA NACIONAL EN LO SUYO

Excelente la presencia de marcas de galletas Princesa, Hatuey, Guarina, chocolate Embajador,

Carnation, la nueva producción de casabe Guaraguanó A Parrilla con una variedad de semillas; los

productos de INDUBAN, el Pan Pepín, vino tinto de industrias locales, rones dominicanos, agua en

botellitas y botellones, rones especiales, cervezas, jabón de cuaba y detergentes, papel sanitario,

dinamizan la industria nacional en el 2026.

Productos de Molinos Valle del Cibao, como de la Dominicana Industrial, empresas del Grupo

Bocel en Santiago de los Caballeros

Otros productos súper activos son: galletas de leche para habichuelas con dulce de BOCEL y

Molinos Modernos

El queso Dorio, tipo holandes en bola, elaborado entre Mao y el Puente San Rafael, Valverde

Café Melo, en Barahona, con fuerte presencia en las provincias del Suroeste y Santo Domingo



Productos de Industrias Nigua (INDUSNIG)

Productos derivados del cacao

La innovación de las nuevas galleas Hatuey con hierbas y especias

La de los Huevos Campo, del Grupo Don Julio, En Santiago de los Caballeros

Pulpa de tamarindo de frutas de Aurelio Ramírez

Agrio de naranja de Goya Santo Domingo

Panes y galletas de Molino del Sol

Las galletas artesanales Bernard, en el Cibao y Santo Domingo

La incidencia del pollo Norteño, aporte vital para la seguridad alimentaria de la nación

La de los quesos Cayacoa, elaborados en Higuey

La fortaleza del queso tipo holandés sello negro Heinsen, elaborado en Imbert, Puerto Plata,

empresa con más productos en su portafolio

Quesos crema, cheddar, danés, tipo holandés en bola, queso de freír, hoja, mozzarella, hierba

buena para sopas de tomate, legumbres, platos árabes y mojitos.

La producción de jugos, leche UHT y Evaporada del Grupo Rica, la de Helados Bon, yogur bebible,

el empaque de la fresa de Ocoa en San Cristóbal, las salchichas Hot Dog, Bologna Especial y salami

por INDUVECA; quesos, salamis y jamón picnic Sosúa, la masiva producción y empaque de huevos,

Los quesos Christian, Don Vilorio; chuleta sin hueso Alonzo, productos cárnicos del Cerro,

mortadela Chef, margarinas, aceites comestibles de La Fabril, César Iglesias, MercaSID-Grupo SID,

arroz, guandules enlatados y azúcar Modelo, productos de Peravia Industrial, Victorina

Agroindustrial, pastas alimenticias de BOCEL,César Iglesias y CMI, sazón, harina de maíz de

MercaSID-Grupo SID, caldo de gallina de Quala, mayonesa, ajo en pasta, sazones y otros productos

de Baldom; salchichas y otros productos de Ja-Já Agroindustrial, productos Linda, del Grupo Linda,

revelan el dinamismo industrial dominicano.

Valor agregado al arroz, con la producción del cereal en fundas, presencia de marcas de MercaSID-

GrupoSID, producción de guandules con coco, habichuelas empacadas en fundas, el salami, pastas

alimenticias, margarina, jugos surtidos y diferentes tipos de panes, muestran una industria

agresiva atendiendo lo suyo.

Lo mismo ocurre con la fabricación de salchicha parrillera criolla y tradicional

Hamburguesa de cerdo con finas hierbas, salchichas tipo Frankfurt, la de desayuno, producción de

manteca de cerdo, churrasco de cerdo, carne para hamburguesa de cerdo El Criollo, de Centro

Cuesta Nacional; jugos en UHT, maltas, refrescos, productos de otras empresas.

Esto hay que sumar los cortes del cerdo El Criollo: Torcino Dorsal

Lomo, chuletas y salomillo, costillar

Tocino

Paleta-Picnic

Jamón

Cabeza, oreja y papada

Paleta, Boston Steak

Aguja

Lacón

ENDEUDAMIENTO DE LA INDUSTRIA EN MONEDA EXTRANJERA

El Informe sobre la banca e industria nacional 2026 de la Superintendencia de Bancos revelando

que el sector industrial dominicano ha incrementado su endeudamiento en moneda extranjera,

impulsado por tasas de interés más bajas en dólares, es otro tema de impacto en el periodo enero-

abril e inicio de mayo de 2026.

ECONOMIA CIRCULAR-RECICLAJE

En lo que va de año, resalta la transformación de la basura en energía y materiales para el

desarrollo en San Francisco de Macorís

Los esfuerzos para industrializar el sargazo, que inunda la playa de Boca Chica

Presidente Abinader inaugura Planta Renacer, primera del Caribe en producir resina PET reciclada para alimentos El proyecto generará 500 empleos directos y 5,000 indirectos.

San Pedro de Macorís.– El presidente Luis Abinader inauguró el 16 de abril pasado en San Pedro de Macorís la Planta Renacer, la primera instalación del Caribe especializada en producir resina PET reciclada grado alimenticio, un proyecto pionero que transformará millones de botellas plásticas en nueva materia prima para la industria. Esta generará más de 500 empleos directos y hasta 5,000 indirectos, en beneficio para cientos de familias y fortaleciendo toda la cadena de recolección, acopio y transformación de plásticos. La moderna infraestructura, desarrollada mediante una alianza estratégica entre Diesco e Invema, está ubicada en la Zona Franca Quisqueya, de Proindustria, en San Pedro de Macorís, y es la primera en el Caribe dedicada a la producción de resina PET reciclada grado alimenticio, bajo un modelo de reciclaje botella a botella. La obra, con una inversión de más de RD 3,000 millones de pesos, tiene capacidad para procesar más de 124 millones de botellas al año, gracias a un moderno sistema de reciclaje bajo el modelo botella a botella, lo cual coloca al país a la vanguardia de la economía circular en la región. Durante el acto, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, afirmó que la inauguración de la Planta Renacer confirma la visión de transformación económica impulsada por el presidente Luis Abinader, a quien atribuyó los resultados que hoy exhibe la República Dominicana en materia de inversión, exportaciones y modernización industrial. Sanz Lovatón sostuvo que, como ha expresado el mandatario en distintos foros internacionales, este es el momento de invertir en República Dominicana y este es el momento de creer en República Dominicana, al destacar que esa confianza se refleja en proyectos como esta planta, levantada con una inversión superior a RD 3,000 millones. El funcionario resaltó que la gestión del presidente Abinader permitió que el país superara en 2025 los USD 5,000 millones en inversión extranjera directa, mientras marzo registró el mayor nivel de exportaciones de la historia, con casi USD 1,500 millones, según cifras de la Dirección General de Aduanas. «Todos estos datos comprueban que la visión del presidente Luis Abinader está dando resultados y que la República Dominicana es hoy un faro de luz en el Caribe», expresó Lovatón, al definir al país como un ejemplo de estabilidad, transparencia y confianza para la inversión. Valora la alianza entre el sector público y privado De su lado, el director de Proindustria, Rafael Cruz, destacó que Planta Renacer representa mucho más que una nueva infraestructura, al simbolizar un modelo de desarrollo basado en la economía circular, donde los residuos plásticos vuelven a integrarse a la cadena de consumo como nuevas botellas. Cruz enfatizó que la inauguración también representa la recuperación de la Zona Franca Quisqueya, espacio que durante años estuvo en abandono y que hoy ha sido remozado, modernizado y convertido en un entorno más atractivo para la inversión y el desarrollo industrial. El director de Proindustria valoró la alianza entre el sector público y privado, al considerar que la colaboración entre Proindustria, Diesco e Invema demuestra cómo una visión compartida puede transformar residuos en oportunidades económicas, empleos y bienestar social. Además, afirmó que esta obra fortalece el desarrollo de la localidad de Quisqueya y de San Pedro de Macorís, consolidando a la provincia como un nuevo referente industrial y ambiental de la República Dominicana. Planta Renacer, símbolo de innovación y economía circular De su lado, Manuel Díez Cabral, CEO de Diesco, afirmó que la inauguración de Planta Renacer marca un hito para la industria dominicana, al convertirse en la primera planta del Caribe capaz de transformar botellas PET en resina reciclada grado alimenticio. Durante su intervención, destacó que el proyecto posiciona a República Dominicana como pionera regional en economía circular, además de reduce la dependencia de importaciones y abre oportunidades de exportación. Señaló que la planta, equipada con tecnología de vanguardia e inteligencia artificial, podrá procesar más de 1.5 millones de botellas diarias, con una reducción estimada de 36,000 toneladas de CO₂ al año, lo cual consolida al país como referente regional en sostenibilidad. Además, adelantó una segunda fase para reciclar tapas y etiquetas, con la meta de aprovechar el 100 % de la botella PET, y anunció la creación de un museo interactivo para educar sobre reciclaje. Díez Cabral aseguró que San Pedro de Macorís se convierte en la capital del reciclaje PET grado alimenticio, mientras Diesco será la primera empresa en utilizar esta resina reciclada en sus propios envases. Impacto regional de la obra Asimismo, el presidente de Invema, George Gatlin, resaltó el impacto regional de la obra y aseguró que la iniciativa posiciona a República Dominicana como un hub de economía circular en el Caribe, con un triple impacto social, económico y ambiental. Gatlin enfatizó la importancia de seguir impulsando normativas que promuevan un contenido reciclado mínimo nacional para ampliar el beneficio económico de las familias que viven del reciclaje. Desde el punto de vista laboral, la planta tendrá un efecto directo sobre cientos de trabajadores en áreas de producción, mantenimiento, logística, tecnología, clasificación automatizada y gestión ambiental, además de miles de empleos indirectos ligados a la recolección, transporte y centros de acopio. La operación alcanzará una capacidad de 2,250 toneladas métricas mensuales de PET, equivalentes a 124 millones de botellas al año. Esto garantiza una demanda constante de materia prima y fortalece la cadena de valor del reciclaje a nivel nacional. El componente social también fue resaltado durante la actividad, ya que la iniciativa contempla la creación de un centro de formación, un dispensario médico y un museo del reciclaje, con el objetivo de promover educación ambiental, capacitación técnica y desarrollo comunitario

OTROS TEMAS

1.-Cuando estalló sorpresivamente la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel, la Asociación de

Industrias de la República Dominicana (AIRD) abordó inmediatamente la necesidad de un plan

para enfrentar la crisis internacional

2.- Tornados en Laguna Salada y otras comunidades del Noroeste, afectando la producción de

pollos, guineos y otros renglones productivos

3.-Tornado en una carretera que comunica a Fantino con Cotuí que derribó postes del tendido

eléctrico y provocó daños a infraestructuras. Son dos comunidades muy productivas con el arroz,

piña y otros renglones.

4.- Los trabajadores de CODEVI que paralizaron sus labores en la zona fronteriza

5.- Los programas Hablando la Verdad y Coloquio, que se difunden por Su Mundo TV y el último

también por Telesistema 11 en su año número 42, abordaron las relaciones económicas de Italia y

República, resaltando las industrias desarrolladas en el país por familias italianas, como

Marranzini, Pellerano, Bolonotto, Bonettí, como muchas otras en la historia industrial dominicana.

Los helados Napoli, las pizzas de los Bonarelli, pastas alimenticias con gran incidencia en el país,

fueron citadas en los dos espacios conducidos por el director de Primicias, Alex Jiménez.

6.- Lluvias, incidencia en la economía de Puerto Plata, Espaillat, Montecristi, Valverde, Santiago,

Santo Domingo, El Seibo, Gaspar Hernández, Herrera, Esperanza y otras localidades.

7.-La Dirección General de Aduanas combatiendo los ilícitos

8.- El choque Supermercados Bravo y Lumijor, una moderna empresa productora de panes en

Santiago de los Caballeros

9.- Presencia en los medios de comunicación y las redes sociales el tema de las marcas blancas y su

incidencia en la industria nacional, como la invasión de productos importados

10.- El diálogo del gobierno con los sectores productivos para abordar el plan para enfrentar la

situación creada por la crisis en Oriente Medio, petróleo y sus derivados, fletes, alzas en los

fertilizantes, inflación

11.- Desprendimientos de estructuras ligeras por los fuertes vientos, tema para la industria de la

construcción

12.-El impulso de El Criollo, con el cerdo fresco 100% dominicano, que desarrollan Centro Cuesta

Nacional y productores, elevando la calidad de los cortes de chuleta de cerdo, costillas y muchos

otros. Avanza la industria cárnica.

13.- El sector empresarial sugiriendo la focalización de los subsidios, reorientación de gastos,

menor burocracia para facilitar inversiones privadas, reducción en los retrasos en la permisología

para el sector privado y la mitigación de los efectos inflacionarios y no descuidar el dinamismo

económico.

14.- Preocupación por el futuro de los empleos formales con la expansión de la inteligencia

artificial, automatización y la transformación de los modelos productivos

15.- La asamblea general ordinaria anual de accionistas de Induspalma Dominicana

16.- La ocupación por el Ministerio Público de 30,000 unidades de ropa falsificada

AGRESIVIDAD INDUSTRIAL EN EL 2026

MONCION, CAPITAL DEL CASABE APORTANDO MAS PRODUCTOS AL MERCADO LOCAL Y PARA LA EXPORTACION

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