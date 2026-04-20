Cesarín cambió la historia: Cibao FC vence a O&M y se corona campeón de la Liguilla

SANTIAGO.– Cibao FC volvió a levantar su bandera de grandeza en la Liga Dominicana de Fútbol. Con una reacción fulminante encabezada por un inspirado Cesarín Ortiz, el onceno naranja derrotó 3-1 a la Universidad O&M y se proclamó campeón de la Liguilla de la LDF 2025-2026, certamen dedicado a la memoria del doctor José Rafael Abinader.

El gran nombre de la noche fue Cesarín Ortiz, quien salió desde la banca para firmar un doblete en apenas tres minutos y cambiar por completo el rumbo de un partido que parecía complicarse para los anfitriones. Su impacto fue inmediato, decisivo y demoledor, convirtiéndose en la figura principal de una remontada de campeón.

Con la victoria, Cibao FC agregó tres puntos a los 24 que ya acumulaba y elevó su total a 27, cifra que lo dejó inalcanzable para sus perseguidores cuando resta una jornada para el cierre de la Liguilla. Delfines del Este y Salcedo FC quedaron con 23 puntos, mientras que el Club Atlético Pantoja aseguró el otro boleto semifinalista con 19 unidades.

El encuentro transitó nivelado en la primera mitad, con dos equipos bien parados y sin muchas libertades en ataque. Incluso, cuando se jugaba el minuto 41, el conjunto naranja realizó una modificación con el ingreso de Leonardo Villalba en lugar del juvenil Nicolás Cruz, buscando mayor equilibrio y profundidad. Tras completarse los primeros 45 minutos, el árbitro principal no añadió tiempo y mandó a ambos conjuntos al descanso con el marcador igualado sin goles.

Para el inicio del segundo tiempo no hubo variantes en ninguno de los dos lados, pero el partido cambió drásticamente a partir del minuto 60, cuando el director técnico de Cibao FC decidió darle entrada a Cesarín Ortiz en sustitución de Miguel Muñoz. Esa movida terminó siendo la llave de la victoria y del título.

Apenas un minuto después del cambio, la Universidad O&M golpeó primero. Julen Manterola aprovechó una oportunidad al minuto 61 y puso en ventaja a los universitarios 1-0, silenciando momentáneamente a la afición local y sembrando dudas en el cuadro cibaeño.

Sin embargo, la respuesta del campeón fue inmediata y tuvo nombre y apellido. Al minuto 63, el recién ingresado Cesarín Ortiz apareció con determinación en el área para vencer al portero y marcar el 1-1, devolviéndole la vida a Cibao FC. Y cuando todavía la celebración del empate no terminaba, volvió a irrumpir al minuto 65 con otra definición de categoría, superando la defensa y al guardameta para completar un doblete relampagueante que puso el 2-1 a favor de los naranjas.

Ese par de goles en tres minutos desató la euforia en Santiago y transformó por completo el partido. Cibao FC pasó de estar abajo en el marcador a controlar el ánimo, la iniciativa y el destino del encuentro, impulsado por un revulsivo de lujo que salió desde la banca para vestirse de héroe.

La sentencia llegó al minuto 75, cuando en una jugada de balón parado Julio César Murillo apareció en el corazón del área para empujar de cabeza un tiro de esquina hasta el fondo de la red y colocar el 3-1 definitivo. Fue el gol que terminó de asegurar la conquista del primer lugar de la Liguilla y selló otra noche memorable para la escuadra naranja.

En los últimos minutos, específicamente al 85, el técnico de Cibao FC refrescó su alineación con los ingresos de Javier Roces y Ángel Pérez, mientras la afición ya celebraba una victoria que tuvo sabor a consagración.

Edwin “Gato” Frías tuvo la responsabilidad de custodiar la portería de Cibao FC por disposición del director técnico Junior Scheldeur. El once inicial de los campeones lo integraron Jean Carlos López, capitán del equipo; Julio César Murillo, Wilman Modesta, Ernesto “Che” Trinidad, Omar de la Cruz, Edwarlyn Reyes, Nicolás Cruz, Miguel Muñoz, Víctor Minotta y Rivaldo Correa.

Por la Universidad O&M, el portero titular fue Omary Bello, con Julen Olasagasti como capitán. También iniciaron Sergio Paredes, Simón Cuello, Ányelo Gómez, Sergio Stefano, Emmanuel Cuello, Gabriel Castillo, Julen Manterola, Ricardo Sánchez y Ronaldiño Caicedo.

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