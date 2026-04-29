Primicias 2026, actualidad en RD y el mundo, batalla, comunidades contra minería en cordilleras, homenaje póstumo a René Fortunato, otros temas

Por Marcelo Florán

(Redacción Central de Primicias)

El reclamo del senador Felix Bautista al presidente Luis Abinader para que frene la explotacion de la mina Romero en San Juan, organizaciones defendiendo las cordilleras septentrional y Central y oponiéndose a la minería en perjucio del agua, protestas comunitarias en la semana, las mafias que facilitan el reingreso delos haitianos al país, denunciadas por el director de Migración, vicealmirante Lee Ballester; el creciente rechazo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD y de otros sectores de la vida nacional a las ejecuciones policiales, la urgrente necesidad de prevención de la violencia, miles de motores haciendo ruido, un profesor acusado de agresión sexual a una estudiante, apresados cinco jovenes que prendieron fuego a un gato, mafias detrás del ingreso de haitianos al país, la supresión de pandillas en Haití, el avión de la Fuerza Aérea de Belgica atacado por las pandillas haitianas,comunidades incomunicadas en Santiago Rodriguez y otras localidades del Noroeste; dominicanos quejándose de los precios de los productos de la canasta familiar, la muerte de otro supuesto delincuente en Santiago de los Caballeros, alianza PRM-PLD, tema caliente negado por el ex presidente Danilo Medina; la lucha contra la delincuencia orgabnizada en la agenda de España y el país; ejecuciones en la guerra de Irán, Estados Unidos e Israel, un paro de enfermeras en hospitales, la crecida del río Yaque del Norte en Castañuelas, Montecristi; la muerte de una joven en una clínica en Santo Domingo Este, forman parte de la actualidad en República Dominicana y el mundo.

Senado rinde homenaje póstumo al cineasta René Fortunato por su legado histórico y cultural

SENADO RINDE HOMENAJE POSTUMO AL CINEASTA RENE FORTUNATO POR SU LEGADO HISTORICO Y CULTURAL

SANTO DOMINGO.– En un acto solemne celebrado en la sede del Congreso Nacional, el Senado de la República otorgó un reconocimiento póstumo al cineasta, documentalista, guionista, investigador y productor audiovisual René Antonio Fortunato Gassó, en honor a su trascendental contribución al fortalecimiento de la identidad nacional y a la difusión de la historia política dominicana.

La distinción fue conferida mediante una resolución aprobada a unanimidad por el Pleno Senatorial, iniciativa presentada por el vicepresidente del Senado, Pedro Catrain, representante de la provincia Samaná, en la que se resalta la vida y obra de René Fortunato, quien dedicó su carrera a la reconstrucción de la memoria histórica del país, posicionándose como una de las figuras más influyentes del documental histórico-político en la República Dominicana.

Durante la ceremonia, encabezada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, se destacó el compromiso del homenajeado con la verdad histórica, su defensa de la libertad de expresión y su firme aporte al desarrollo de la industria cinematográfica nacional. “Deben sentir la gran satisfacción de que René Fortunato es un hombre sin el cual no se puede escribir la historia de la República Dominicana”.

“Al igual que otros grandes protagonistas de nuestro país, su trabajo ha permitido que hoy podamos conocer la historia desde una perspectiva política, social y económica. Esto solo es posible gracias a un periodismo responsable, objetivo y comprometido, como el que Rene Fortunato ejerció, No hay palabras suficientes para describirlo. Sin él, quizás muchas historias no se conocerían; pero gracias a su trabajo, hoy el pueblo dominicano conoce su pasado, se engrandece y honra su memoria”, expresó el presidente del Senado.

El vicepresidente del Senado, Pedro Catrain, proponente de la iniciativa, valoró la trascendencia de la obra del cineasta y su contribución a la consolidación de la memoria histórica nacional.

“Hay hombres que construyen obras físicas y otros que levantan edificios; René Fortunato, por el contrario, nos construyó algo mucho más difícil: nos devolvió la memoria del siglo XX dominicano. Gracias por enseñarnos que la patria no solo se defiende con fusiles, sino también con la verdad. Hoy esa verdad ya no está enterrada. Que nunca se apague tu cámara; porque mientras ella filme, la República Dominicana tendrá memoria”, resaltó el vicepresidente Pedro Catrain.

El reconocimiento fue recibido por Matty Vásquez, esposa del homenajeado, quien estuvo acompañada de sus hijos Diego y René Alejandro Fortunato Vásquez. En nombre de la familia, Vásquez expresó palabras de agradecimiento, destacando la labor, el compromiso, la pasión y el legado intelectual del cineasta homenajeado.

“Es un honor para nuestra familia, recibir este reconocimiento a la trayectoria y al invaluable legado de René, cuya obra ha contribuido de manera decisiva a preservar y difundir la memoria histórica y cultural de la República Dominicana. Agradecemos al Senado de la República por este justo reconocimiento que enaltece no solo la carrera de un creador, sino también el valor del cine como herramienta educativa, de reflexión y de construcción de identidad nacional. Su filmografía constituye un testimonio vivo de nuestra historia”, manifestó Vásquez.

La resolución establece que Fortunato, nacido el 1 de febrero de 1958 en Santo Domingo y fallecido el 19 de julio de 2025, fue ampliamente reconocido tanto a nivel nacional como internacional, recibiendo distinciones en festivales de cine y centros académicos por su aporte al conocimiento histórico y su enfoque crítico sobre etapas determinantes de la vida política nacional.

Asimismo, se destaca su formación en Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como su trayectoria en medios de comunicación, donde laboró como productor, guionista y presentador en importantes canales de televisión, contribuyendo a la creación de contenidos culturales y educativos.

El documento legislativo resalta, además, su visión innovadora al fundar su productora VEDA Films, y desarrollar proyectos de distribución audiovisual que ampliaron el alcance del cine documental en el país, impulsando un mercado hasta entonces poco explorado. Su obra “La Trinchera del Honor” marcó un precedente en la defensa de la libertad de expresión, al enfrentar intentos de censura y abrir camino a producciones críticas en el ámbito cinematográfico dominicano.

El Senado valoró que el legado de René Fortunato continúa vigente a través de sus producciones, las cuales siguen siendo estudiadas y proyectadas en universidades, centros culturales y espacios académicos de la República Dominicana y de la región, contribuyendo a una mejor comprensión de la historia contemporánea del Caribe, especialmente de periodos como la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y los gobiernos de Joaquín Balaguer.

Durante la actividad, además de la presencia del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y del vicepresidente Pedro Catrain, asistieron los senadores Héctor Acosta, Dagoberto Rodríguez Adames, Gustavo Lara Salazr, Edward Alexis Espíritusanto, Pedro Tineo, María Mercedes Ortiz, Daniel Rivera, Aneudy Ortiz, Antonio Marte, Odalis Rodríguez, Carlos Gómez y Franklin Romero.

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