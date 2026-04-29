Primicias 2026, actualidad en RD y el mundo, batalla, comunidades contra minería en cordilleras, homenaje póstumo a René Fortunato, otros temas
Por Marcelo Florán
(Redacción Central de Primicias)
El reclamo del senador Felix Bautista al presidente Luis Abinader para que frene la explotacion de la mina Romero en San Juan, organizaciones defendiendo las cordilleras septentrional y Central y oponiéndose a la minería en perjucio del agua, protestas comunitarias en la semana, las mafias que facilitan el reingreso delos haitianos al país, denunciadas por el director de Migración, vicealmirante Lee Ballester; el creciente rechazo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD y de otros sectores de la vida nacional a las ejecuciones policiales, la urgrente necesidad de prevención de la violencia, miles de motores haciendo ruido, un profesor acusado de agresión sexual a una estudiante, apresados cinco jovenes que prendieron fuego a un gato, mafias detrás del ingreso de haitianos al país, la supresión de pandillas en Haití, el avión de la Fuerza Aérea de Belgica atacado por las pandillas haitianas,comunidades incomunicadas en Santiago Rodriguez y otras localidades del Noroeste; dominicanos quejándose de los precios de los productos de la canasta familiar, la muerte de otro supuesto delincuente en Santiago de los Caballeros, alianza PRM-PLD, tema caliente negado por el ex presidente Danilo Medina; la lucha contra la delincuencia orgabnizada en la agenda de España y el país; ejecuciones en la guerra de Irán, Estados Unidos e Israel, un paro de enfermeras en hospitales, la crecida del río Yaque del Norte en Castañuelas, Montecristi; la muerte de una joven en una clínica en Santo Domingo Este, forman parte de la actualidad en República Dominicana y el mundo.
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