Fuerza Aérea y Ejército se enfrentarán en torneo institucional de softbol organizado por LISOA

SANTO DOMINGO, Rep. Dom. — Con el objetivo de fortalecer la confraternidad deportiva y promover la integración entre instituciones Castrenses y la Policía Nacional, este domingo 26 de abril se celebrará la cuarta versión del Torneo de Softbol por Instituciones.

El inicio de los partidos está programado para las 9:00 de la mañana, en el estadio de la Armada de la República Dominicana, ubicado en la Base Naval de Sans Soucí, escenario donde se enfrentarán representativos militares en una jornada competitiva de alto nivel.

El evento es organizado por la Liga de Softbol de Oficiales Académicos (LISOA), presidida por el teniente coronel Danny Batista Ozuna (ERD).

La justa deportiva contará con la participación de los equipos de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y el Ejército de la República Dominicana, quienes disputarán el campeonato en una serie pactada al mejor de tres partidos.

El torneo constituye el primer evento de softbol organizado en 2026 por LISOA, consolidándose además como la cuarta edición de esta competencia deportiva interinstitucional.

Según informaron los organizadores, el certamen se desarrollará en formato corto, mediante una jornada inicial de dos encuentros bajo el sistema todos contra todos, lo que permitirá definir rápidamente a los finalistas y elevar la intensidad competitiva desde el inicio.

El coronel Batista destacó que la actividad busca fomentar valores como la disciplina, el compañerismo y el espíritu deportivo entre las instituciones participantes, además de fortalecer los vínculos de cooperación entre las fuerzas militares mediante el deporte.

El softbol institucional ha ganado relevancia en los últimos años como espacio de recreación y preparación física para los miembros de las entidades participantes.

La organización del torneo reafirma el compromiso de LISOA de mantener activos los calendarios deportivos y promover la sana competencia dentro del ámbito institucional entre los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Batista expresó que espera la asistencia de oficiales, familiares, invitados especiales y seguidores del softbol, quienes podrán disfrutar de una jornada deportiva cargada de rivalidad sana y entusiasmo competitivo.

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