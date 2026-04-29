Motorola amplió su portfolio premium con nuevos razr, edge y moto g: diseño y potencia, a mano

Motorola entiende que la tecnología evoluciona sin pausas, redefiniendo las expectativas de las personas. Esa idea resume la llegada de nuevos integrantes a su portafolio, una propuesta que combina ingeniería, diseño y experiencia para los nuevos motorola razr 70; motorola edge 70 pro con el flamante enfoque de diseño Collections by Motorola; y moto g47.

Además, hay dos nuevas funciones en Google Fotos: Wardrobe, capaz de identificar prendas y accesorios desde la biblioteca de los usuarios y probar automáticamente cómo les quedan esos outfits; y la integración de Recuerdos en Daily Drops, facilitando revivir momentos importantes a diario.

La compañía consolida así una visión en la que el smartphone no sólo responde a exigencias de rendimiento y durabilidad, sino que también se posiciona como un objeto de diseño capaz de expresar identidad, sin resignar potencia ni confiabilidad en el uso cotidiano.

motorola razr 70

Tras el debut de motorola razr fold, Motorola sigue evolucionando su emblemática gama razr con el lanzamiento del motorola razr 70. Diseñada para ofrecer experiencias más inteligentes y personalizadas en un formato elegante y portátil, la nueva generación de teléfonos plegables razr combina un diseño refinado, un rendimiento avanzado e inteligencia artificial para satisfacer una amplia gama de necesidades de los usuarios, desde la flexibilidad en el día a día hasta la innovación de primer nivel propia de los modelos insignia.

motorola edge 70 pro: nuevo enfoque de diseño Collections™ by Motorola

El nuevo motorola edge 70 pro reinventa lo que significa estar a la vanguardia y tener un aspecto impecable. Es el primer dispositivo que encarna el nuevo enfoque de diseño de Motorola, Collections by Motorola, que transforma cada dispositivo en un accesorio personal pero potente mediante el uso de texturas sensoriales, materiales refinados y colores seleccionados.

moto g47

El moto g 47 está diseñado para ofrecer rendimiento potente, cámaras destacadas y autonomía para todo el día.

Nuevas funciones de Google Photos

La nueva función Wardrobe permite identificar prendas y accesorios desde la biblioteca de fotos. Luego de organizar automáticamente un “armario digital”, los usuarios pueden combinar outfits, probar estilos y compartir looks directamente desde la app. Además, anunció la integración de Google Photos Memories en Daily Drops, el nuevo feed inteligente de Motorola, primer socio de telefonía móvil en hacerlo: ofrece contenido personalizado (noticias, clima, calendario y recuerdos), facilitando a los usuarios redescubrir y revivir momentos importantes diariamente.

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