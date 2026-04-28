Plancha “Democracia y Orden” se alza con la victoria en Asamblea Electoral del Coliseo Gallístico de Santo Domingo

Por María Isabel Encarnación

Santo Domingo. — En un ambiente de civismo, participación activa y organización ejemplar, se llevó a cabo la Asamblea Electoral del Coliseo Gallístico de Santo Domingo, donde resultó ganadora la plancha “Democracia y Orden”, consolidándose como la nueva dirección que regirá los destinos de la institución.

La jornada electoral transcurrió con normalidad, contando con la asistencia gallística, socios y miembros influyentes del sector, quienes acudieron desde tempranas horas de la tarde, para ejercer su derecho al voto. El proceso fue supervisado por una comisión organizadora que garantizó la transparencia y legitimidad de los resultados, fortaleciendo así la confianza en el sistema democrático interno.

La plancha “Democracia y Orden” logró ganar con una ventaja significativa, reflejando el respaldo mayoritario de los votantes a su propuesta basada en la organización, el fortalecimiento institucional y el desarrollo sostenible de la actividad gallística.

En ese sentido el ingeniero, Federico Antún Batle, juramentó a los nuevos miembros, junto a los ex presidentes el arquitecto Edmond Elías y el ingeniero Ricardo Contreras.

En ese sentido el ingeniero, Federico Antún Batle, juramentó a los nuevos miembros, junto a los ex presidentes el arquitecto Edmond Elías y el ingeniero Ricardo Contreras.

El presidente Nelson Hernández, felicitó al presidente electo Eleodoro Arias, así como a los nuevos miembros de la junta directiva, en tanto que Eleodoro expresó que todos son ganadores que el coliseo conforma una familia gallística, y agradeció el apoyo recibido y dijo que esta nueva junta se compromete a seguir trabajando en favor de la unidad, el respeto y el progreso del coliseo, como lo han hecho anteriores directivos.

En tanto que el Primer vicepresidente electo, Rafael Alegría, durante su intervención, destacó la importancia de mantener la armonía entre los socios y de impulsar iniciativas que modernicen la gestión del coliseo, sin perder de vista las tradiciones que caracterizan este emblemático espacio.

Concluida la jornada, se vivió un ambiente de celebración y optimismo, donde tanto ganadores como participantes coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo la institucionalidad del Coliseo Gallístico de Santo Domingo, reafirmando su papel como referente del deporte y la cultura gallística en el país.

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