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Políticas

Pide JCE abra más centros cedulación fuera del Consulado

PRIMICIAS DIGITAL7 de octubre de 2026
1 2 minutos de lectura

Por Jhonny Trinidad

NUEVA YORK.- El activista comunitario y miembro de la Dirección Central del partido Fuerza del Pueblo (FP), Iván Canals, instó a la Junta Central Electoral (JCE) y a su Oficina de Servicios en Nueva York para que habiliten más locales fuera del Consulado dominicano y aceleren el proceso de cedulación.

Advirtió que la comunidad dominicana en el exterior está enfrentando enormes filas y una larga espera para obtener o renovar su cédula de identidad y electoral, lo que considera una traba para el ejercicio de derechos fundamentales.

«Es inaceptable que en una ciudad con más de un millón de dominicanos solo exista un punto principal para cedularse. La JCE tiene que entender que la diáspora no puede perder un día entero de trabajo para hacer un trámite que debería tomar 20 minutos», expresó.

PROPUESTA 

Canals propuso realizar operativos permanentes en El Bronx, Washington Heights, Brooklyn, Queens, New Jersey, Boston, Lawrence y Filadelfia, en alianza con organizaciones comunitarias, iglesias y centros culturales, para descongestionar la sede consular.

También, jornadas móviles los fines de semana, que son los días en que la mayoría de los trabajadores dominicanos pueden acudir sin afectar su horario laboral.

Asimismo, pidió aumentar el número de operadores y máquinas de captura de datos biométricos en la Oficina de Nueva York, especialmente de cara al montaje de las elecciones de 2028.

«Si queremos una democracia participativa, tenemos que empezar por garantizar el documento que le da derecho al ciudadano a participar. Cada dominicano sin cédula es un dominicano excluido del padrón», sostuvo Canals en el programa Revista de Noticias, que produce y dirige Rafael Díaz Cepín, donde fue entrevistado por el periodista Darío Abreu.

Recordó que miles de jóvenes dominicanos que cumplieron 18 años en el exterior no han podido obtener su cédula por primera vez, mientras que adultos mayores reportan que sus cédulas vencidas no les permiten realizar trámites bancarios, consulares ni de viaje a la República Dominicana.

Finalmente, exhortó al Pleno de la JCE y al director del Voto Dominicano en el Exterior, Well Sepúlveda, a que escuchen el clamor de la comunidad y a que conviertan la cedulación en una prioridad.

«La diáspora aporta más de 11 mil millones de dólares en remesas al país. Lo mínimo que merecemos es un servicio digno, descentralizado y eficiente. No estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo un derecho», concluyó.

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