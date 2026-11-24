Por Lic. César Fragoso. Asesor Inmobiliario y de Familias.

Muchas familias dominicanas dedican toda una vida a adquirir una vivienda, comprar terrenos o desarrollar un negocio. Sin embargo, no siempre establecen cómo se administrará ese patrimonio cuando falten quienes lo construyeron. Dejar bienes también exige dejar organización, información y decisiones claras.

En República Dominicana, la Ley 189-11 contempla el fideicomiso como una herramienta que puede utilizarse para la planificación sucesoral. Su utilidad debe evaluarse según las características del patrimonio, las necesidades familiares y las obligaciones legales correspondientes.

Mediante esta figura, una persona, llamada fideicomitente, transfiere bienes o derechos para constituir un patrimonio separado, administrado por una entidad fiduciaria. Esta debe cumplir las instrucciones del acto constitutivo en beneficio de las personas designadas.

Aplicado a la sucesión, permite establecer reglas para administrar bienes y distribuir sus beneficios después del fallecimiento. Puede resultar útil cuando existen inmuebles alquilados, negocios familiares o beneficiarios que necesitan una administración organizada y continua.

Pensemos en una familia cuyo sustento depende del alquiler de varios apartamentos. Una planificación adecuada puede establecer quién cobrará las rentas, cómo se cubrirá el mantenimiento y de qué manera se distribuirán los ingresos, reduciendo espacios para la improvisación.

La existencia de un patrimonio separado exige comprender que los bienes quedan sujetos a una finalidad y a reglas de administración. Por eso, antes de firmar, deben examinarse las facultades de la fiduciaria, sus honorarios, la rendición de cuentas y las condiciones de terminación.

También debe revisarse si el fideicomiso será revocable. En el régimen dominicano se presume irrevocable, por lo que resulta esencial definir expresamente las posibilidades de modificación. Una decisión patrimonial de esta naturaleza merece una lectura cuidadosa y asesoría especializada.

Hay un límite fundamental: el fideicomiso no permite desconocer los derechos de los herederos reservatarios. La planificación sucesoral debe respetar la reserva hereditaria establecida por el Código Civil; las disposiciones que excedan lo permitido pueden ser objeto de reducción.

El testamento también debe considerarse al evaluar las alternativas. Mientras este permite expresar disposiciones para después del fallecimiento, el fideicomiso puede incorporar una estructura de administración y cumplimiento de instrucciones. La elección depende de los objetivos y circunstancias de cada familia.

Tampoco debe asumirse que constituir un fideicomiso elimina automáticamente los impuestos. Es necesario estudiar el tratamiento de los aportes, los bienes y los beneficios, así como las obligaciones de declaración y pago aplicables a cada operación.

A los aspectos tributarios se suman los gastos de constitución, registro, asesoría y administración. Una familia debe comparar esos costos con las ventajas que espera obtener. La herramienta adecuada será aquella que responda a sus necesidades y pueda sostenerse económicamente.

Antes de escoger una figura jurídica, conviene organizar títulos de propiedad, documentos familiares, cuentas, deudas y contratos. Un inventario claro ayuda a identificar qué se posee, cuáles compromisos existen y qué información necesitarán quienes deban continuar con su administración.

Esa organización también debe incluir los gastos y servicios relacionados con la despedida y el lugar de descanso final. Dejarlos previstos mediante acuerdos claros y documentación accesible puede evitar que los familiares tengan que buscar dinero y tomar decisiones urgentes mientras atraviesan el duelo.

Conversar sobre estos asuntos permite expresar deseos, aclarar responsabilidades y escuchar inquietudes. La asesoría legal, tributaria e inmobiliaria debe acompañar ese diálogo para que las decisiones sean viables y coherentes con la realidad familiar.

¿Su familia sabe qué bienes existen y cómo se administrarán? ¿Ha previsto recursos para los compromisos inmediatos y la continuidad del hogar? ¿Ha dejado organizada también su despedida? Planificar a tiempo es una forma de cuidar a quienes continuarán nuestro legado. Comparta sus inquietudes.

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