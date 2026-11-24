Arroyo Barril, Samaná. El presidente de la República, Luis Abinader, inauguró este martes Port Samaná, una terminal de cruceros cuya construcción recibió financiamiento de Banreservas por US$44.4 millones. La obra, desarrollada por Grupo ITM en las instalaciones del histórico Puerto Duarte, representó una inversión total de US$90 millones y se proyecta que genere 1,000 empleos directos y más de 3,000 indirectos.

Durante la ceremonia, Abinader afirmó que Port Samaná se convertirá en “uno de los motores económicos de esta región”. El mandatario señaló que la terminal prevé recibir 250,000 cruceristas en 2027, 540,000 en 2028 y un millón en 2030. También destacó la participación de las instituciones del Gobierno, las autoridades locales y las comunidades en el desarrollo de la obra.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, destacó que la terminal podrá recibir grandes embarcaciones y que la actividad de cruceros ampliará las oportunidades económicas para las comunidades de la provincia.

“La llegada de visitantes dinamizará el comercio, el transporte, los restaurantes y otros servicios turísticos, llevando los beneficios de esta inversión a nuestra gente”, expresó Aguilera.

El ejecutivo explicó que el respaldo de Banreservas a Grupo ITM también abarca las terminales Taíno Bay, en Puerto Plata, y Port Cabo Rojo, en Pedernales. Los tres proyectos suman más de US$114 millones en financiamientos aprobados por el banco. Aguilera resaltó, además, que Fiduciaria Reservas lideró la estructuración y administración del fideicomiso de Port Samaná, bajo la dirección de su vicepresidenta ejecutiva, Biviana Riveiro.

Aguilera informó que la cartera de financiamiento de Banreservas al sector turístico supera los RD$61,000 millones. En Miches, el banco ha otorgado más de US$276 millones en financiamientos, incluido el destinado al complejo Secrets & Dreams Playa Esmeralda, reconocido por Asonahores con el premio “Transacción del Año”.

El ministro de Turismo, David Collado, proyectó que la República Dominicana cerrará 2026 con 12.5 millones de visitantes, de los cuales más de tres millones llegarían por vía de cruceros. Añadió que el Gobierno ha invertido más de RD$2,000 millones en obras para el desarrollo turístico de Samaná, entre ellas la renovación del malecón y el asfaltado de Arroyo Barril.

Mauricio Hamui, CEO de Grupo ITM, informó que la empresa proyecta recibir 2.7 millones de pasajeros en 2028 a través de sus terminales Taíno Bay, Port Cabo Rojo y Port Samaná.

Andrés Lugo, director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, explicó que Port Samaná es la primera obra de infraestructura desarrollada bajo la Ley 47-20. El contrato tiene una vigencia de 33 años, el capital fue aportado en su totalidad por el sector privado y el Estado conserva la propiedad del puerto. Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Alejandro Campos, destacó que esta es la séptima terminal de cruceros del país.

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