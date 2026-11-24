Santo Domingo. – La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana (SIS), encabezada por su superintendente, Julio César Valentín Jiminián, formalizó el Compromiso Institucional para la Erradicación de las Violencias de Género, mediante la firma de la Resolución núm. 16-2026, en un acto celebrado en la sede de la institución como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La firma del documento, realizada por el superintendente, el intendente de Seguros, Francisco Campos Álvarez, y los titulares de las distintas direcciones y áreas, representa la decisión de asumir la prevención de la violencia y la discriminación por razón de género como una responsabilidad institucional, tanto en las relaciones laborales como en los servicios que ofrece la SIS.

Al pronunciar las palabras centrales del encuentro, Valentín Jiminián afirmó que la lucha contra la violencia de género debe constituir una prioridad para todas las instituciones públicas y que el compromiso firmado “no debe ser un acto meramente simbólico, sino un compromiso sustancial, como cualquier otra actividad crucial de la Superintendencia”.

Asimismo, sostuvo que la violencia de género tiene un trasfondo histórico y cultural, por lo que su erradicación requiere una transformación que debe asumirse de manera permanente. “La batalla debe ser cultural y diaria, primero, contra la desigualdad”, señaló.

El superintendente instó a los presentes a hacer de este compromiso una prioridad y a promover, desde todos los espacios, el respeto, la igualdad y la dignidad, trabajando día a día para erradicar la violencia contra la mujer.

Un instrumento para fortalecer la cultura de igualdad y respeto

La actividad inició con las palabras de bienvenida del intendente de Seguros, Francisco Campos Álvarez, y la intervención de Awilda Meléndez, asesora especializada en Igualdad de Género, quien abordó el contexto histórico que dio origen a la conmemoración y valoró las iniciativas impulsadas por la actual gestión de la Superintendencia de Seguros en favor de la igualdad.

Por su parte, la encargada de la Unidad de Igualdad de Género, Jennifer Germosén, tuvo a su cargo la presentación del documento y explicó que la Resolución núm. 16-2026 formaliza la decisión de la institución de prevenir la violencia y la discriminación por razón de género en sus relaciones laborales y en los servicios que ofrece.

Germosén precisó que el instrumento no sustituye las leyes ni los procedimientos vigentes, sino que los refuerza y establece tareas concretas, con responsables, plazos e indicadores para garantizar su aplicación y seguimiento.

Explicó que el compromiso se sustenta en cuatro pilares: el cumplimiento del marco normativo; la adopción de valores institucionales como la igualdad, la dignidad, el respeto, la no discriminación, la confidencialidad y la corresponsabilidad; la ejecución de un plan de acción; y el seguimiento periódico de los avances.

En cuanto al plan de acción, detalló que contempla cinco componentes: planificación y transversalización del enfoque de género; prevención, orientación y canalización de situaciones de violencia y discriminación; igualdad de oportunidades y conciliación de la vida laboral y familiar; formación y comunicación; y articulación con otras instituciones y con el sector asegurador.

Entre las medidas previstas, destacó el diseño de un protocolo para orientar, recibir y canalizar los casos de violencia y discriminación, elaborado junto con las áreas de Recursos Humanos y Jurídica. Este instrumento contará con garantías de confidencialidad, no revictimización y protección frente a represalias, además de rutas claras de atención para evitar que situaciones de acoso sean tratadas como simples conflictos entre compañeros.

Por último, Germosén subrayó que la firma del documento involucra a los titulares de las direcciones y áreas, quienes, mediante el Acta de Adhesión, asumen la responsabilidad de ejecutar las acciones correspondientes y contribuir a que el respeto sea una norma en sus equipos de trabajo.

Visited 3 times, 3 visit(s) today