SANTO DOMINGO.- La Academia Olímpica del Comité Olímpico Dominicano (COD) impartirá un curso de Administración Deportiva a entrenadores, atletas y personal directivo de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno.

La jornada de capacitación, que cuenta con el apoyo del programa Solidaridad Olímpica del COD, tendrá su primera sesión este jueves en el salón de reuniones del Albergue Olímpico y se extenderá hasta el domingo.

El programa, elaborado por la Academia Olímpica, que dirige el ingeniero Pedro Julio Quezada, contempla que a partir de las 2:00 de la tarde de este jueves calificados expertos aborden diversos temas con el objetivo de dotar a los participantes de herramientas de dirección en los diferentes estamentos del deporte.

“La finalidad de estos cursos es la capacitación y preparación de los dirigentes deportivos”, dijo el ingeniero Quezada.

El dirigente deportivo explicó que cada programa de capacitación se desarrolla a través de un manual facilitado por Solidaridad Olímpica Internacional, con el interés de que la dirigencia deportiva de cada país adquiera conocimientos generales que contribuyan al beneficio y crecimiento del deporte.