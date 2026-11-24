Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) inauguró el primero de tres Puntos Wi-Fi Móviles, autobuses equipados con infraestructura tecnológica que ofrecerán acceso gratuito a internet y capacitación en competencias digitales a comunidades de distintas zonas del país, como parte de las acciones dirigidas a reducir la brecha digital.

La iniciativa, ejecutada a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT), busca acercar los servicios de conectividad y las oportunidades de formación tecnológica a poblaciones con dificultades de acceso a internet, mediante unidades que podrán desplazarse a bibliotecas, parques, centros educativos y otros espacios comunitarios.

Durante la presentación de la primera unidad, el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, agradeció a quienes contribuyeron con el desarrollo del proyecto y destacó el compromiso institucional de poner la tecnología al servicio de la gente.

«Nuestro compromiso es colocar la tecnología en servicio de la gente», expresó Gómez Mazara, al explicar que los tres autobuses estarán distribuidos en el territorio nacional para ampliar las oportunidades de acceso a internet.

El funcionario indicó que las unidades podrán trasladarse a los lugares donde las comunidades enfrenten dificultades de conectividad, con el propósito de contribuir a democratizar el acceso a la red y reducir las desigualdades digitales.

Infraestructura tecnológica

Cada Punto Wi-Fi Móvil está acondicionado como un espacio educativo con seis estaciones de aprendizaje y una para el instructor, equipado con siete computadoras portátiles y sus respectivos licenciamientos.

La infraestructura incluye cinco puntos de acceso Wi-Fi 6, con una cobertura prevista de al menos 100 metros de radio alrededor de cada autobús, una pantalla de 55 pulgadas y tres pantallas táctiles de 32 pulgadas, además de redes independientes para las actividades educativas y el acceso público a internet.

Las unidades también disponen de un sistema autónomo de alimentación eléctrica y respaldo energético, climatización, mobiliario ergonómico y recursos audiovisuales para facilitar las jornadas de capacitación.

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