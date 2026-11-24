Sunnyvale, California – 24 de noviembre de 2026 – Fortinet, el líder global en ciberseguridad que impulsa la convergencia entre redes y seguridad, ha anunciado hoy el informe de FortiGuard Labs sobre predicciones de ciberseguridad para 2027, el cual destaca los riesgos emergentes que las organizaciones deben abordar a medida que la IA se integra cada vez más en las operaciones empresariales, el acceso de confianza se extiende por los entornos digitales y los servicios de ciberdelincuencia siguen madurando.

“Los líderes de seguridad deben comprender cómo el acceso y la autoridad delegados condicionan su nivel de exposición, a fin de identificar dónde se requieren controles más sólidos e inversiones adicionales”, señaló Derek Manky, vicepresidente de Inteligencia de Amenazas Globales en Fortinet. “A medida que las organizaciones integran la IA de forma más profunda en sus operaciones, otorgan a los agentes acceso a recursos críticos, como el correo electrónico, documentos internos y aplicaciones empresariales. Algunos de estos agentes cuentan, además, con la facultad de actualizar registros, enviar información o iniciar transacciones. Si bien estas capacidades pueden mejorar la productividad, un atacante que tome el control de un agente podría aprovechar sus permisos legítimos para sustraer datos o manipular procesos empresariales”.

El nuevo informe de FortiGuard Labs de Fortinet, Predicciones de ciberseguridad para 2027: amenazas emergentes y prioridades defensivas en evolución, analiza estos acontecimientos y lo que significan para el año venidero. El documento explora cómo los atacantes aprovecharán sistemas de IA cada vez más capaces, cómo evolucionarán los servicios delictivos y cómo pueden prepararse las organizaciones desde ahora.

Asimismo, revisa las predicciones de Fortinet para 2026 con el fin de evaluar cómo se han desarrollado los acontecimientos y qué tendencias siguen surgiendo. Al distinguir entre las capacidades demostradas en entornos de investigación y aquellas que ya se emplean en operaciones delictivas reales, este análisis ayuda a los responsables de seguridad a comprender la evolución de las amenazas y a determinar en qué áreas deben centrar sus defensas.

En torno a la industrialización del cibercrimen

El informe de predicciones de Fortinet para 2026 analizó la industrialización del cibercrimen y la aceleración del ciclo de vida de los ataques. En él se anticipaba que una mayor automatización y especialización permitirían a los delincuentes ampliar sus capacidades y operar con mayor eficiencia; los acontecimientos observados en 2026 respaldan dicha evaluación. Estos temas cobran aún más relevancia hoy en día, a medida que la inteligencia artificial se integra cada vez más en las operaciones empresariales y en los flujos de trabajo de los cibercriminales.

El informe de 2027 de FortiGuard Labs parte de esa base, comparando las predicciones del año anterior con la actividad de amenazas observada y analizando cómo los nuevos acontecimientos podrían modificar los objetivos de los atacantes, las herramientas y servicios que adquieren, y la forma en que las organizaciones deben empezar a prepararse desde ahora. Esto incluye examinar cómo los delincuentes combinarán accesos robados, servicios de IA especializados y métodos de ataque más adaptables para ampliar sus operaciones. Para quienes se encargan de la defensa, estos avances exigen un examen más riguroso de los permisos otorgados a los sistemas automatizados, así como la realización de pruebas prácticas para verificar su capacidad de detectar usos indebidos, interrumpir flujos de trabajo comprometidos y revocar accesos.

Una pelea creciente en torno al acceso de confianza

Cuando las organizaciones autorizan a los agentes de IA a recuperar información, utilizar aplicaciones y realizar tareas, también les conceden un acceso que los atacantes podrían intentar aprovechar. En consecuencia, un agente puede convertirse en un objetivo valioso, incluso sin que existan vulnerabilidades de software convencionales. El impacto depende de a qué puede acceder el agente, qué acciones puede ejecutar y si sigue alineado con la tarea que se le ha asignado.

Estas relaciones amplían las responsabilidades de seguridad más allá de la simple verificación de la identidad. Las organizaciones deben comprender cómo fluye la autoridad entre los usuarios, los agentes y los servicios conectados, así como la forma de detectar e interrumpir los flujos de trabajo que se hayan visto comprometidos. La información, las integraciones y el contexto persistente de los que dependen los sistemas de IA añaden consideraciones adicionales a la hora de proteger el acceso.

La economía detrás de las amenazas emergentes de la IA

La adopción de la IA por parte de los delincuentes dependerá, en parte, de si las herramientas y los servicios ofrecen resultados útiles a un costo atractivo. El acceso a recursos de IA tiene valor, al igual que la capacidad de integrar modelos, herramientas y servicios de apoyo en soluciones que otros actores malintencionados puedan adquirir. Una mayor especialización podría facilitar que estos participantes obtengan recursos, adapten sus capacidades y brinden asistencia a sus «clientes» sin necesidad de desarrollar cada componente desde cero.

Estos incentivos comerciales podrían definir la próxima fase de la ciberdelincuencia basada en la IA; sin embargo, las capacidades anunciadas no siempre se traducen en servicios fiables. Quienes se encargan de la defensa deben distinguir entre las ofertas que podrían ampliar considerablemente la capacidad delictiva y aquellas que aún enfrentan obstáculos prácticos importantes. Las predicciones de FortiGuard analizan cómo es probable que evolucione este mercado y qué factores harían que sus servicios resulten útiles para los actores criminales.

La velocidad y la adaptabilidad requieren un análisis más detallado

El análisis y la automatización asistidos por inteligencia artificial reducirán aún más el tiempo del que disponen los defensores para evaluar la divulgación de vulnerabilidades y proteger los sistemas expuestos. Los atacantes podrán coordinar gran parte del proceso: desde la identificación de objetivos y la adaptación de las herramientas disponibles, hasta la puesta a prueba de sus estrategias. Asimismo, las investigaciones más recientes apuntan al desarrollo de sistemas capaces de evaluar los resultados y ajustar sus acciones tras un intento fallido.

El avance en tareas específicas no implica, por sí solo, que un ataque totalmente autónomo pueda ejecutarse de manera fiable en entornos desconocidos. Su viabilidad práctica depende de la capacidad del modelo, los recursos informáticos, el acceso y las limitaciones operativas. Las predicciones de FortiGuard integran todos estos factores, permitiendo distinguir entre los avances para los que las organizaciones deben prepararse de cara a 2027 y aquellas posibilidades que podrían requerir más tiempo para madurar.

Vincular la perspectiva con la acción defensiva

En 2027, las organizaciones deberán mantener el control sobre la autoridad delegada, al tiempo que mejoran su capacidad para transformar la inteligencia sobre amenazas en una protección oportuna. Esto exige comprender su exposición real, asignar responsabilidades claras en la toma de decisiones y evaluar la eficacia de las medidas de protección. A medida que los equipos de seguridad automatizan un mayor volumen de análisis y respuestas, también necesitan tener la certeza de que la información que examinan sus sistemas no conducirá a acciones erróneas.

Estas prioridades también son relevantes para la comunidad de seguridad en su conjunto. Las operaciones delictivas dependen de infraestructuras, proveedores de servicios, relaciones financieras y procesos de captación. Una cooperación sostenida puede ayudar a los defensores a abordar estas dependencias y dificultar que los actores maliciosos se recuperen ante cualquier interrupción. Asimismo, la prevención y la intervención temprana pueden frenar la captación de nuevos miembros, limitando así la capacidad de las redes criminales para reponer sus recursos operativos.

El informe de predicciones de ciberseguridad para 2027 reúne estos planteamientos con el fin de orientar la planificación y la inversión en seguridad. El documento analiza las amenazas emergentes, presenta las pruebas que sustentan nuestras previsiones e identifica las medidas defensivas a las que las organizaciones deberían dar prioridad.

Consulta el informe Predicciones de ciberseguridad para 2027: amenazas emergentes y prioridades defensivas en evolución, elaborado por FortiGuard Labs, para conocer todas las predicciones y las medidas recomendadas para el año próximo.

Recursos adicionales

Conozca más sobre la inteligencia de amenazas, investigación y outbreak alerts de FortiGuard Labs, que proveen que proporcionan medidas oportunas para mitigar los ciberataques.

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Acerca de Fortinet

Fortinet (Nasdaq: FTNT) es una fuerza impulsora en la evolución de la ciberseguridad y la convergencia de las redes y la seguridad. Nuestra misión es proteger a las personas, los dispositivos y los datos en todas partes, y hoy ofrecemos ciberseguridad donde nuestros clientes la necesitan con la cartera integrada más grande de más de 50 productos de grado empresarial. Más de medio millón de clientes confía en las soluciones de Fortinet, que se encuentran entre las más implementadas, patentadas y validadas de la industria. El Instituto de capacitación de Fortinet, uno de los programas de capacitación más grandes y amplios de la industria, se dedica a poner a disposición de toda la capacitación en ciberseguridad y nuevas oportunidades profesionales. Fortinet Colaboración con organizaciones apreciadas de los sectores público y privado, incluyendo Equipos de respuesta a emergencias informáticas (“CERTS”), entidades gubernamentales, y el mundo académico, es un aspecto fundamental del compromiso de Fortinet de mejorar la ciberresiliencia a nivel mundial. FortiGuard Labs, La organización de investigación e inteligencia frente a amenazas de élite de Fortinet, desarrolla y utiliza tecnologías de aprendizaje automático e IA de vanguardia para proporcionar a los clientes una protección oportuna y consistentemente mejor calificada e inteligencia frente a amenazas procesable. Obtenga más información en https://www.fortinet.comel blog Fortinet y FortiGuard Labs.Fortinet

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