Santo Domingo, Rep. Dom.- El robo de contraseñas y datos mediante mensajes y llamadas engañosos sigue siendo la principal vía de fraude contra los usuarios financieros. Al mismo tiempo, gana terreno el SIM swapping, con el que los delincuentes se apoderan de la línea telefónica de la víctima y pueden obtener códigos de verificación que facilitan el acceso no autorizado a sus cuentas, advirtió la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

Las declaraciones se dieron durante el taller “Modalidades actuales del fraude: cómo identificarlas y protegerse”, organizado por su Dirección de Comunicación y Marketing y dirigido a periodistas de economía y finanzas y a creadores de contenido, donde la ABA llamó a reconocer las distintas técnicas de fraude, digitales, físicas y combinadas, y a reforzar las precauciones ante las compras del Viernes Negro y la temporada navideña.

Durante su charla “El poder de la observación: aprende a detectar fraudes y engaños a tiempo”, Andrés Bourdierd, presidente del Comité de Seguridad Bancaria de la ABA, explicó cómo los delincuentes aprovechan las emociones y la urgencia para inducir a sus víctimas a actuar sin verificar la información.

“El delincuente juega con una necesidad, una promesa tentadora o la presión para que la persona actúe con prisa, sin pensar. Mientras más presionado se sienta, más razones tiene para detenerse: tómese cinco segundos, observe y verifique”, expresó Bourdierd.

Asimismo, explicó que los delincuentes utilizan mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas que aparentan provenir de bancos o empresas legítimas para obtener contraseñas y datos personales. Precisó que, en estas últimas, suelen recurrir al spoofing, una técnica que falsea el número en pantalla para aparentar que la llamada procede de una fuente legítima.

Bourdierd señaló que, mediante falsas ofertas, premios, amenazas o alertas sobre supuestos problemas con las cuentas, los delincuentes buscan que las víctimas revelen información confidencial o accedan a enlaces fraudulentos. Ante estas prácticas, el presidente del Comité de Seguridad Bancaria de la ABA recomendó verificar el origen de los mensajes antes de abrir enlaces y recordó que los bancos nunca solicitan información sensible por teléfono ni por correo.

Auge del SIM swapping y ventas fraudulentas

El especialista también alertó sobre el SIM swapping, otra modalidad que cobra fuerza y mediante la cual los delincuentes obtienen fraudulentamente un duplicado del chip de la víctima y toman el control de su línea telefónica. Explicó que esto les permite recibir códigos de verificación que pueden facilitar el acceso no autorizado a cuentas bancarias y otros servicios.

Para reducir el riesgo de este tipo de fraude, recomendó establecer un segundo factor de autenticación o PIN, mecanismo de seguridad adicional para evitar que también su Whats App y correos sean comprometidos, evitar compartir códigos de verificación y prestar atención a la pérdida repentina de señal del celular, que podría indicar una duplicación no autorizada de la tarjeta SIM. “Ante esta situación, es importante contactar de inmediato a la operadora telefónica y a la entidad bancaria”, agregó.

En cuanto a las compraventas por plataformas digitales, Andrés Bourdierd advirtió sobre el uso de cheques sin fondos y comprobantes de pago falsos o adulterados. Recomendó a los vendedores verificar que el dinero esté disponible en sus cuentas antes de entregar mercancías y a los compradores revisar la confiabilidad del vendedor y desconfiar de precios inusualmente bajos.

Bourdierd también alertó sobre los riesgos de prestar cuentas bancarias para recibir o transferir dinero de terceros, una práctica que los delincuentes utilizan para movilizar fondos y ocultar su origen, y que puede exponer al titular a investigaciones y procesos penales.

Como recomendación general, instó a reportar cualquier intento de fraude a través de los canales oficiales de las entidades bancarias.

Recomendaciones para los periodistas

En el taller también participó la periodista Edith Febles, quien disertó sobre “Buenas prácticas de protección digital del periodista y sus datos”. En ese sentido, Febles planteó la pertinencia de mezclar la astucia y precaución que son inherentes a la profesión con herramientas que protejan de filtraciones a sus indagatorias y conversaciones. “Tenemos que saber proteger a nuestras fuentes. La confianza de nuestras fuentes la vamos a tener no solamente porque nosotros seamos discretos, sino por la capacidad que tenemos de no exponerlas”

Por su parte, el estratega digital y docente universitario Víctor Escarramán Hernández abordó el “Uso de la inteligencia artificial como aliada del periodismo”, con énfasis en herramientas para identificar contenidos falsos o adulterados y evaluar la calidad de la información obtenida y procesada con IA.

“Una respuesta convincente no equivale a una respuesta comprobada. La IA siempre podrá presentar información incorrecta con una seguridad que asusta, mezclar datos en diferentes momentos, interpretar mal un documento, omitir información importante, reproducir informaciones que no están suficientemente sustentadas, entre muchas otras variables peligrosas”, concluyó el también asesor ejecutivo en marketing digital.

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