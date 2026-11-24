LG Black Friday: Una oportunidad para invertir de forma inteligente en tecnología para el hogar

República Dominicana, 17 de noviembre de 2025. Con la llegada de Black Friday, miles de consumidores en toda la región se preparan para aprovechar una de las épocas de compras más importantes del año. Más allá de encontrar descuentos atractivos, esta temporada representa una oportunidad para adquirir tecnología que aporte valor, comodidad y ahorro a las familias a largo plazo.

Durante el cierre del año, uno de los principales desafíos para los hogares es equilibrar los gastos de las celebraciones con una adecuada planificación financiera. Por ello, especialistas recomiendan que las decisiones de compra se enfoquen no solo en el precio, sino también en factores como la calidad, la durabilidad, la eficiencia energética y el respaldo de la marca.

De hecho, las categorías tecnológicas más buscadas durante Black Friday suelen incluir televisores inteligentes, refrigeradoras, lavadoras, sistemas de audio y equipos de climatización, productos que acompañan las actividades cotidianas de las familias y ofrecen beneficios a largo plazo.

«El consumidor actual es mucho más consciente de lo que compra. Ya no busca únicamente descuentos, sino productos que le permitan ahorrar energía, simplificar tareas diarias y mejorar su calidad de vida. Black Friday es una excelente oportunidad para adquirir tecnología con beneficios que se mantienen durante años», señaló Andrea Moreno, Regional Brand Manager para LG Electronics.

En este contexto, LG invita a los consumidores a evaluar el valor total de su compra, considerando elementos como la innovación, la eficiencia y las funcionalidades inteligentes que pueden generar ahorros permanentes en el hogar.

Entre las tecnologías que los consumidores pueden encontrar durante esta temporada destacan:

LG AI , que permite personalizar y optimizar la experiencia de uso de diversos productos mediante inteligencia artificial.

, que permite personalizar y optimizar la experiencia de uso de diversos productos mediante inteligencia artificial. Tecnología Inverter , diseñada para reducir el consumo energético y ofrecer un funcionamiento más eficiente.

, diseñada para reducir el consumo energético y ofrecer un funcionamiento más eficiente. Televisores LG OLED , reconocidos por brindar una experiencia de entretenimiento premium con colores más precisos y negros profundos.

, reconocidos por brindar una experiencia de entretenimiento premium con colores más precisos y negros profundos. Electrodomésticos inteligentes, que facilitan el cuidado de la ropa, la conservación de alimentos y la gestión eficiente del hogar con monitoreo a través de la aplicación LG ThinQ.

Además de promociones especiales, los consumidores pueden acceder a beneficios adicionales como financiamiento preferencial, garantías y ofertas exclusivas que les permiten maximizar el retorno de su inversión a través de las cadenas y distribuidores autorizados.

LG recomienda a quienes planean realizar compras durante Black Friday establecer un presupuesto, comparar beneficios entre diferentes alternativas y priorizar productos que generen valor a largo plazo. Una buena compra no siempre es la más barata, sino aquella que combina innovación, confiabilidad y ahorro sostenido en el tiempo.

Porque al final, Black Friday no debería tratar únicamente de pagar menos, sino de invertir mejor. Y cuando la tecnología contribuye a simplificar la vida, reducir gastos y crear mejores experiencias para toda la familia, el beneficio se multiplica mucho más allá de la temporada de promociones.

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