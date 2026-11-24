MHE incorpora nuevos criterios para la medición del bienestar; pobreza multidimensional se redujo a menos de la mitad en una década

Santo Domingo. – El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) presentó un nuevo informe que amplía los indicadores para medir y dar seguimiento al bienestar de los ciudadanos en República Dominicana, el cual ofrece una mirada más integral para determinar los niveles de pobreza de la población.

Se trata del Informe Técnico sobre el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM-RD 2016-2025) elaborado por el Viceministerio de Economía, a través de la Dirección de Análisis Social, que cuenta con la aprobación del Comité Técnico Interinstitucional de Medición de la Pobreza (CTP) y la revisión de organismos internacionales como la Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford (OPHI, por sus siglas en inglés), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), así como el Banco Mundial (BM).

Este índice viene a complementar la medición oficial de pobreza monetaria, que clasifica a la población según su nivel de ingreso, y ha sido construido a partir de la incorporación de 20 indicadores que permiten identificar las privaciones que enfrentan los hogares en aspectos esenciales para el desarrollo integral, como el acceso a servicios básicos de salud, educación, espacios públicos de esparcimiento y suministros energéticos, entre otros.

En ese sentido, los resultados obtenidos evidencian un avance en la reducción de la pobreza multidimensional, pasando de 44.1 % a 20.3 % durante el período comprendido desde el 2016 hasta el 2025, para una disminución de más de la mitad.

Asimismo, el indicador de la población en situación de pobreza severa disminuyó 8.2 puntos porcentuales, pasando de 10.8 % en 2016 a 2.6 % en 2025. Mientras que el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) se situó en 0.082, frente al 0.190 en el referido periodo.

El resultado, 0.082, indica que la población en situación de pobreza multidimensional acumula el 8.2 % del total de privaciones que se registrarían si toda la población estuviera privada en los 20 indicadores. Frente al 0.190 de 2016, el índice se redujo 57.1 %. En este sentido, en 2025 las privaciones promedio por habitante fueron de 1.6, frente a 3.8 en 2016.

Los datos fueron presentados durante el taller “Comprendiendo la pobreza multidimensional: nuevas herramientas para una mejor lectura de la realidad social”, en el que el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, destacó la importancia de contar con instrumentos que permitan comprender la realidad social más allá de los indicadores tradicionales de ingresos y contar con indicadores que permitan identificar dónde se concentran las principales necesidades para un mejor diseño y orientación de las políticas públicas.

En ese sentido, el viceministro de Economía, Alexis Cruz, destacó la importancia de contar con un índice multidimensional sostenible en el tiempo, que supere las limitaciones de ejercicios anteriores y permita dar seguimiento continuo a la evolución de la pobreza. Asimismo, resaltó su carácter innovador, al integrar indicadores georreferenciados con información de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), lo que permite medir simultáneamente la pobreza monetaria, multidimensional y crónica, sin incurrir en los costos adicionales de realizar una nueva encuesta.

Por su lado, la directora de Análisis Social, Evalina Gómez, explicó que, con esta herramienta, el Ministerio de Hacienda y Economía fortalece la disponibilidad de información para el análisis del bienestar de los hogares y el seguimiento de las distintas dimensiones de la pobreza, aportando evidencia para orientar las políticas públicas y evaluar sus resultados.

Sobre el taller

El taller estuvo dirigido a periodistas de las principales entidades y medios de comunicación del país, para dar a conocer la nueva herramienta y ofrecerles una interpretación de los indicadores sociales.

Además de Gómez, la jornada formativa fue desarrollada por Cornelio Polanco, encargado del Departamento de Análisis de Pobreza y Desigualdad.

Durante el encuentro, los participantes pudieron profundizar en los criterios de medición, el alcance de esta metodología y su importancia para comprender la evolución del bienestar de la población dominicana.

Visited 4 times, 4 visit(s) today