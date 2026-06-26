Peledeístas circunscripción 1 en EE. UU. apoyan el proyecto presidencial de FJG

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- La enorme mayoría de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la circunscripción 1 de Estados Unidos afirman apoyar el proyecto presidencial de Francisco Javier García dentro de esa organización política.

Esta circunscripción cuenta con más votantes inscritos que al menos 25 de las 32 provincias de la República Dominicana, superando incluso la suma de varias de ellas juntas, lo cual se puede verificar en el padrón de la Junta Central Electoral (JCE).

En un comunicado, los peledeístas precisan: “En este momento, cuando el país navega por un mar de incertidumbre, la nación demanda un presidente con experiencia de Estado, gerencia comprobada, madurez emocional y capacidad de concertación”.

Añaden que la gran crisis económica que dejará el Gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRM), sumada a la enorme carga de la deuda externa, la inflación, el aumento de la delincuencia y el deterioro de los servicios públicos, exige que el PLD escoja un candidato con la destreza, agudeza y preparación necesarias para afrontar los grandes retos que surgirán a partir de 2028.

“Confiamos en Javier García, quien reúne esas capacidades y es la mejor alternativa para restaurar la estabilidad, promover el desarrollo y garantizar el bienestar de los dominicanos”, enfatizan.

Observan que el próximo 18 de octubre el partido no elegirá al presidente del país, sino al aspirante único, quien será ratificado en 2027, según lo establece la Ley Electoral.

Por ello, en esa organización deben elegir al compañero que tenga las condiciones necesarias para enfrentar la maquinaria del Gobierno, que estará detrás del candidato del PRM, pero también a los otros aspirantes de la oposición.

Explicaron que su apoyo a Javier García no proviene de una decisión emocional, sino de la conciencia de que su fortaleza política no es fruto de la improvisación, ya que ha sido protagonista en importantes procesos electorales y, a lo largo de los años, ha asumido responsabilidades estratégicas en el PLD, demostrando capacidad organizativa, disciplina y habilidad para construir consensos.

Su experiencia en la gestión pública y su conocimiento de la realidad nacional le permiten proponer soluciones viables y concretas para impulsar el crecimiento económico, fortalecer las instituciones democráticas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

De igual forma, su capacidad para mantener la unidad interna, escuchar a diversos sectores de la sociedad y promover el diálogo como herramienta para alcanzar acuerdos es una de sus principales fortalezas.

“Por las razones expuestas, llamamos a los dirigentes y militantes de nuestro partido, tanto en el exterior como en la RD, a respaldar de forma decidida y sin vacilaciones a Javier García, por ser quien está mejor preparado para enfrentar la dura batalla electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2028”.

Entre los firmantes figuran los miembros del Comité Central (CC) Luis Lithgow, presidente de la seccional de NY; Rafael Encarnación en el condado de Manhattan; Alejandro Montesino en El Bronx; Tovarik Bautista de Brooklyn; Darío Collado en Queens; y Francisco Francisco en Long Island.

Asimismo, Miguel Suriel, coordinador general de campaña, y Luis Encarnación, coordinador del sector externo. Además, Frank Cortorreal, Germán De León, Luis Padilla, María Bello, Darío Medina, Joel Martínez, Emiliano Espinosa, Pedro Zorrilla, Sobeira Durán, Elbis Martes, David Cordero, Aderlin Martínez, Feliz Francisco, Reina Reyes de Bautista, Nelson Collado, Elizabeth Fernández, Carlos Tolentino, Arturo Ortiz y Osvaldo Vargas, entre otros.

Por la seccional de Nueva Jersey, su presidente Marcos Montilla; Félix Antonio Martínez (Ronny), presidente regional del estado; también, Elbito Emilio Deris (Tito Báez), José Fernando Cordero, Juan (Trini) Tejada, Joana de los Santos y Yara Feliz de la Rosa, entre otros.

José Joaquín Mota, presidente seccional de Pensilvania, así como Alfida de la Rosa, Zaela Gómez y Trinidad Díaz, entre otros. Asimismo, Ana Grateraux, presidenta de la seccional de Massachusetts.

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