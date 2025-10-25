- Publicidad -
New York

NY: A 25 años prisión condenan hombre asesinó dominicana de 20 puñaladas

PERIODICO PRIMICIAS25 de octubre de 2025
1 minuto de lectura
Por JHONNY TRINIDAD
NUEVA YORK.- A 25 años de prisión fue condenado un hombre que el 7 de agosto de 2019 asesinó de 20 puñaladas a su esposa dominicana en un salón de belleza en el vecindario Jackson Heights, de Queens.
El condenado es William Rivas, de 39 años, y la víctima Carmen Iris Santiago, de 35.
Rivas se había declarado culpable de cargos de homicidio involuntario en primer grado.
El crimen ocurrió en el salón Tu S’tilo Salon Spa, ubicado en la avenida 37, del referido sector, donde trabajaba la víctima.
Rivas, también dominicano, atacó a Santiago en frente de varios clientes y compañeros de trabajo de la víctima, quienes intentaron detenerlo.
Las autoridades encontraron a Rivas abrazando el cuerpo de la mujer, quien fue transportada al hospital NYC Health and Hospitals-Elmhurst, donde falleció.
