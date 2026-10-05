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Políticas

Movimiento MACI pasa a respaldar a Víctor Pavón y proclama es la mejor opción para dirigir Alcaldía SDN

PRIMICIAS DIGITAL5 de octubre de 2026
1 1 minuto de lectura
Provincia Santo Domingo, Santo Domingo Norte(SDN).- El Movimiento político MACI, que dirige el dirigente comunitario Natalio Mora asumió el domingo el compromiso de trabajar día y noche para que Víctor Pavón gane la  Alcaldía de este municipio en el 2028 y que desde ahí logre rescatarlo del abandono y el desorden.
«Betty Gerónimo va a dejar a SDN en un caos total y sin recursos», aseguró Mora.
La actividad en la que Mora expresó su respaldo irrestricto a Pavón se realizó en los Cerros de las Colinas en  Sabana Perdida.
 Asimismo, Maci  decidió en la misma actividad apoyar al comerciante Junior Zabala como su próximo regidor FP.
«Con este respaldo se demuestra que las comunidades acompañan y agradecen a los políticos que trabajan por ellas, aunque pertenezcan a partidos diferentes», señaló Mora.
Indicó que hoy la política ha cambiado y que la gente reconoce a quienes actúan con valores, cercanía y compromiso.
 En el encuentro estuvieron presentes Manuel Estevez y Cándido Campaña, miembros de la  Dirección Central del partido Fuerza del Pueblo.
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