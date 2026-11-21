Sin Industria no hay nación, provincias aportan al valor agregado, Hecho en RD

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Una de las verdades de mayor impacto en República Dominicana es que Sin Industria No Hay Nación, confirmado con la expansión industrial, aportes al Producto Interno Bruto (PIB), generación de más de 152 mil empleos formales, las exportaciones con la generación de divisas a la estabibilidad macroeconómica, millonarias inversiones en la tecnificación de los procesos industriales, elevados ingresos al fisco, dinamismo económico en las provincias, encadenamientos con otros sectores productivos, utilizacion de capital humano especializado, inversión en tecnologías y supliendo con sus productos el mercado interno y de otras naciones que importan sus productos.

Primicias sostiene en sus investigaciones que si se sumaran las industrias formales y las informales, se dispararía considerablemente el número de empleos, mayor pocentaje de ventas, más valor agregado, mayor incidencia económica de la industria manufacturera en las provincias.

Formalizar industrias informales, sean micros, pequeñas o medianas, sería un gran aporte para fortalecer la economía industrial y calcular su impactro real en las provincias y en la economía nacional.

LA INDUSTRIA APORTA A LAS EXPORTACIONES NACIONALES

La industria manufacturera local aporta al incremento en las exportaciones nacionales, que crecieron un 27.4% en el período enero-septiembre 2026, hasta alcanzar US$ 6,571 millones.

INVERSIONES MILLONARIAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

Más del 85% de las empresas manufactureras consultadas por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) en el segundo trimestre de 2026 realiaron inversiones para ampliar su capacidad instalada.

Esto coincide con un crecimiento interanual de la industria manufacturera de 3.4% al cierre del tercer trimestre de 2026.

La industria manufacturera aporta las exportaciones con la siderurgia en San Pedro de Macorís.

Con nuevas líneas de embotellado y agroprocesamiento de la manufactura local en las áreas de alimentos y bebidas

Con la expansión agroindustrial de alimentos, bebidas y tabaco.

Con los de la industria textil.

Con una mayor producción de cigarros en el país.

Las inversiones para producir plásticos biodegrables

El impacto en la industria fronteriza con la ley 12-21 de incentivos fiscales (Pro-Industria)

Dos rondas de negocios de Pro-Industria que amplían los encadenamientos productivos

El respaldo de Pro-Industria a la manufactura nacional, con 25,985 empleos directos en los parques, distritos y zonas francas bajo su administración.

La importancia de la reactivación de la Zona Franca de Quisqueya, donde opera Invema, considerada la planta recicladora más grande y moderna del Caribe y Centroamérica, bajo el esquema de alianza público-privada, con una inversión que supera los US$ 50 millones.

Los cinco parques industriales de Pro-Industria para mipymes

Un distrito especial industrial de Pro-Industria

Con la valiosa incidencia del auge de los empaques industriales

Con la expansión de la infraestructura industrial, innovación productiva y el desarrollo regional impulsado por Pro-Industria

Con los aportes de nuevas industrias en San Juan y Hato Mayor

Con la exportación de rones a diferentes mercados, incluyendo el asiático.

Con ampliaciones en el parque industrial en La Vega

Aportes de la industria del acero al mercado local y sus exportaciones a países caribeños

Con una mayor industrialización en Santiago de los Caballeros, San Pedro de Macorís, La Vega, Santiago Rodríguez y otras comunidades.

Con millonarias inversions en el Parque Santo Domingo Oeste (DISDO)

Con una manufactura de empaques, ensamblaje y logística enel Gran Santo Domingo y Haina

NUEVAS INVERSIONES MILLONARIAS DE INDUSTRIAS EN EL 2026 DE EMPRESAS FORMALES DE GRAN PRESTIGIO

El sector industrial dominicano hizo milonarias inversiones en su expansión en el 2026.

1.-El Grupo Estrella inauguró la planta industrial Ecoacero, con una inversiónde US$ 200 millones en Villla Gautier, San Pedro de Macorís, para fabricar 400,000 toneladas anuales de varillas de acero.

2.-La industria San Miguel del Caribe, con una moderna planta de producción en Santiago Rodríguez, invirtió este año US$ 50 millones en cuatro líneas de producción. Es una empresa que ha incursionado con fuerza en el mercado de bebidas no alcohólicas, como en alimentos, áreas de producción sustentables,que agrega 400 nuevos empleos formales.

3.-Pro-Industria, con una inversión de RD$ 665 millones en infraestuctura de naves y parques industriales (naves para la industria local y empresas de zonas francas, en San Juan de la Maguana, con RD$ 271 millones, en Hato Mayor, con RD$ 178 millones, y, en La Vega, con RD$ 168 millones.

4.- En el período 2025-2027 una iniciativa para ampliar la capacidad manufacturera, agroindudtrial, energética y logística en el Distrito Industrial de Haina, se ha contemplado invertir más de US$ 550 millones

5.- Según la directiva de la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur en este 2026 sus empresas asociadas ejecutan un plan de expansión de más de US$ 550 millones, ecosistema que agrupa más de 3 mil empresas activas, las que generan 56,595 empleos directos y registran ventas superiores a RD$ 250,000 millones anuales.

6.- En este 2026 han sido fortalecidos los encadenamientos productivos por las acciones de AIEHaina y representativos empresaiales de San Cristóbal, con la integracion de suplidores locales de empaques, insumos químicos y metalmecánica a las grandes plantas instaladas en Haina y Nigua.

7.-Mayores inversiones en la industria en el Corredor Haina-Nigua

8.- Inversiones en infraestrructura vial y segridad industrial para agilizar el transporte de carga manufacturera

9.- Expansión de la metalmecánica , química y en plásticos en plantas de procesamiento de polímeros, recubrimientos industriales, envases y estructuras metálicas en Bajos de Haina y Quita Sueño

9.- Inversiones en la modernización de generación térmica y renovable en el corredor energético de Haina para las garantías a un suministro de energía estable a la industria pesada.

LA EXPANSION INDUSTRIAL

En República Dominicana se produce una expansión industrial adicional que merece contabilizarse con:

Micros, pequeñas y medianas empresas que elaboran sazones, vinagre, diferentes tipos de salsas, quesos, productos de panadería y repostería, productos cárnicos, procesan café y cacao y otros renglones productivos.

IMPACTO DE LA INDUSTRIA-GEOGRAFIA PRODUCTIVA

Ron Barceló en Quisqueya, San Pedro de Macorís

La industria láctea y del dulce en El Seibo.

Cerveza Canita, en Punta Cana, La Altagracia

CIBAO

El Cibao aporta al país arroz premium enpacados en sacos y fundas. Bisonó, Font Gamundi, PIMCO y otras empresas hacen grandes aportes al valor agregado al arroz.

Con los aportes de la industria del dulce Isneli a la economía de Santiago de los Caballeros

Café Líder molido, producido por Belarminio Ramírez e hijos, Altos del Yaque, Jarabacoa, La Vega

Huevos marrones de gallinas de pastoreo libre empacados y distribuidos por Pets Agroindustrial, Santiago de los Caballeros

Huevos Campo, producidos y empacados por el Grupo Don Julio, Puñal, Santiago de los Caballeros

Huevos Norteño, empacados, producidos en ambientre controlado certificado por Agropecuaria Jochy Polanco, SRL

Sazón líquido Ranchero, de Baldom

Los de la galleta de anís Bernard, con amplia presencia en el Cibao, los pueblos serranos y en el Gran Santo Domingo, fabricada por la Panadería Bernard, que en su empaque coloca la expresión Hecho en República Dominicana

Ponches, vinos moscatel, rones

Elaboración de tortillas de maíz

Galletas Vanessa, con el lema Derivados del Trigo del Horno a Tu Mesa

Don Pollo

Galletas de manteca Productos Lachapelle, kilómetro 72 Autopista Duarte, Piedra Blanca, Bonao

Con la galleta de manteca mocana

Con la galleta con suspiritos de Moca

Con el queso tipo holandes Heinsen, Aguila y otros

Pan Lumijor, Santiago de los Caballeros

Azúcar Modelo, en La Vega, Orégano molido Cabrera, de Especias Cabrera, Santiago de los Caballeros

Molondrones empacados por Lucas Pérez, Santiago de los Caballeros

Hierba Buena empacada, utilizada en sopas de tomate, zanahorias, berenjenas,legumbres, platos árabes y mojitos, producido y disyribuido por el Grupo Lucas Pérez, Santiago de los Caballeros

El empaque de azúcar y otros productos que aporta la empresa Dikesa SRL, ubicada en la carretera Duarte Vieja, en La Vega

Los sazones y otros productos elaborados por Baldom, entre estos el sazón líquido, en Santiago de los Caballeros

COSTA NORTE

Con la producción de mas rones especializados, doble y triple reserva, como otros en Puerto Plata

Galletas Guarino, definidas como la mejor del Nordeste, fabricadas en Nagua

Mayor industrialización del cacao en Altamira

Más producción de quesos tipo italiano y holandés

Con el desarrollo de la industria quesera en Luperón, Puerto Plata

SUROESTE

El Suroeste con Peravia Industrial, de Baní, suma la leche y crema de coco, como la industrialización del tomate, garbanzos, vegetales mixtos, zanahoria, guisantes, habichuelas, maíz, guandules guayaba y otros rubros

Con la industrialización del higo en Ocoa y Baní. Elaboran dulces de higo en almíbar, higo deshidratado y de leche relleno de higo.

Con los mangos y plátanos maduros deshidratados de Carimango

Con el emprendimiento industrial del Café Farfán, en Las Matas de Farfán

Azúcar Caña Linda, del Consorcio Azucarero Central, Barahona

Agrio de naranja Goya, de Goya Santo Domingo, San Cristóbal

Sazón líquido de la Procesadora Frutos y Vegetales del Caribe SRL, Madre Vieja Sur, San Cristóbal

LINEA NOROESTE

En la Línea Noroeste, que comprende las provincias Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón y Montecristi, se produce una expansión industrial con las siguientes empresas:

Industria del queso en la ruta Puente San Rafael-Mao, Valverde

Con el valor agregado al arroz en Esperanza

JaJá Agroindustrial, con el valor agregado al tomate, coco y otras materias primas.Está adicionando otros productos enlatados como tuna en agua enlatada

Dulcería Piloto, ubicada entre Mao y Montecristi, encadena con la producción lechera, industria azucarera, coco, piña y otras frutas. Produce cortado de leche, crema de leche con coco o piña y muchos otros dulces y quesos en hoja.

Decenas de fábricas de casabe, agregando valor a la yuca amarga

Queso blanco de freír Doña Paula, en Santiago Rodríguez, provincia con grandes emprendimientos

Queso cheddar Abril, elaborado en Las Caobas, Santiago Rodríguez

Café Tostao molido sin aditivos, de Kardisa Distribuidora, Dajabón

GRAN SANTO DOMINGO

En el Gran Santo Domingo operan muchas industrias generadoras de empleos y que agregan valor a diferentes materias primas, entre las que se destacan:

Con los aportes de Bio Termopac, de Termopac Industrial

Galletas cubanas Molino del Sol elaboradas por Flobeman SRL, Santo Domingo Este

Valor agregado a la pimienta y el limón en el pollo horneado de Jumbo y Supermercados Nacional

Fábricas de pinturas e impermeabilizantes Tropical, Popular, King, Domastur, Cano, Lanco y otras. La industria de las pinturas e impermeabizantes avanza con sus productos para techos e interiores, barniz caoba tropical, sellado de techos, acritex blanco, acrílica, anticorrosivo, esmalte, antioxidante, sellador de uretano, acrílica mate, semigloss

El Grupo Rica con la industrializacion del coco, agua de coco envasada, leche y crema de coco, con su marca de salami, quesos, jugos, como la incursión con productos de granería

Pan de agua Supermercados Jumbo, Nacional, Carrefour, Olé, Bravo, Sirena

Queso blanco de freír y crema Líder

Teleras, valor agregado a la harina, Centro Cuesta Nacional

Grupo CMI ha expandido en el Ensanche La Fe la producción de pastas cortas, harina de trigo, galletas de soda

Café Wala, tostado y molido

Sazón completo líder, fabricado por Especias y Aditivos Alimentarios para Centro Cuesta Nacional, CCN

Carambolas empacadas

Pan Buen Horno, Sirena, Grupo Ramos, elaboración propia

Servilletas Líder, fabricadas por Vervely Company, SRL

Pan de agua La Panera, Centro Cuesta Nacional

Industrialización del coco, El Lago cocos pelados listos para consumir con mucha facilidad

Azúcar crema empacada Wala, cien por ciento dominicana

Carne molida y otros productos derivados del cerdo, Centro Cuesta Nacional

Pasas empacadas en República Dominicana por Grupo Rodríguez Morillo SRL para Centro Cuesta Nacional

Azúcar crema empacada Líder por Centro Cuesta Nacional

Harina de maíz Líder, de Centro Cuesta Nacional|

El limón criollo y persa encadenando con el azúcar dominicano

Valor agregado al puerro, cilantrico, cilantro ancho Inahnsa en la capital dominicana

Cervecería Nacional Dominicana (CND) y su emblemática marca Presidente

Fábricas de Refrescos, Bepensa y otra en Santo Domingo Oeste

Con la industrialización del orégano por la Procesadora Vizcaya, Santo Domingo Oeste

Con la batata precocida empacada y refrigerada de Distelca Foods

Quesos, salami, panes, elaborados por Supermercados Bravo

Azúcar crema Don Rodrigo, seleccionados, empacados y distribuidos por la Casa Rodriguez, antigua autopuista Duarte,La Venta, Manoguayabo

Parmalat, con su leche UHT entera, como los jugos Santal con diferentes sabores

Industrias Banilejas (INDUBAN) con sus diferentes tipos de café procesados, comenzando con el Santo Domingo molido

Café La Tacita

Jomisardys, agroindustria del dulce que elabora dulces en pasta de tres en uno, y otros como el de leche con cajuil, leche con naranja, caramelos pequeños y grandes, suspiros

Café Miolán

Delifruit, que fabrica pasta de batata, de guayaba, otros dulces, mermeladas

La producción de plásticos biodegradables por Plastifar, gran logro

INDUSTRIALIZACION DEL CACAO

La industrializacion del cacao tiene el chocolate dominicano negro suave y extranegro, de Cacaoteca.

MARCAS EMBLEMATICAS

Entre las marcas emblemáticas de Hecho en RD se destacan:

Rones J. Armando Bernudez, Santiago de los Caballeros

Azúcar Papagayo, del Central Romana, La Romana

Ron Brugal, Puerto Plata

Tortillas de maíz amarillo El Charrito, elaboradas por el Centro Charros, enArroyo Hondo

Galletas Guarina, Santo Domingo

Ron Barceló, Santo Domingo

Ron Siboney, Santo Domingo

Helados Bon

Jabón Bola Azul, de César Iglesias, San Pedro de Macorís

Ron Macoríx, de Vinicola del Norte, Puerto Plata

Pan Pepín, Santo Domingo

Galletas de soda Aviva,elaborada en Santiago de los Caballeos por el Grupo Bocel

Leche y quesos Rica, Santo Domingo

Yogurt Yoka, Santo Domingo

Yogurt Deliciel

Margarina Manicera, Grupo SID, Santo Domingo

Margarina Aurora, San Pedro de Macorís

Salami, quesos Sosúa, Puerto Plata

Sangría Gitano, Santiago de los Caballeros

Queso crema San Juan, La Altagracia

La Lechera, de Nestlé, San Francisco de Macorís

Malta Morena

Ponches Bordas

Malta India

Galletas Hatuey,ahora innovadas con hierbas y especias, de CMI Molinos Modernos, Hecho en RD

Salami y otros productos cárnicos induveca,

Sosúa, Puerto Plata

Don Armando, de J. Armando Bermúdez

Aceite El Manicero

Pastas Princesa

Sazób Baldom

Ponche Crema de Oro

Mayonesa Constanza, de Constanza Agroindustrial

Vino Moscatel Gladiador, de Isidro Bordas

Pinturas Pidoca, Popular, Tropical, King, Domastur

Vino Moscatel Caballo Blanco

Selladores Cano, Tropical, Popular, Lanco

Pastas y harina Milano

Jugos, habichuelas Linda,Navarrete

Leche Rica

Harina Mazorca

Pastas de tomate Victorina, La Famosa, Linda, Goya, Ja-Já

Vinagre La Famosa

Leche evaporada Carnation, de Nestlé

Cerveza Presidente

Cerveza Quisqueya

Malta India

Pie de foto

Dulces de la Dulcería Piloto, fabricado entre Mao y Guayubín, Montecristi, comercializado con fuerte presencia en San José de las Matas, Santiago.

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