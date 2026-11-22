El Escudo de las Américas: un negocio de compra y venta de único dueño

Por Luis Na. Ruíz Pou

En los países latinoamericanos abundan los negocios de único dueño. Son empresas donde existe una sola voluntad decisoria: el propietario establece las reglas, fija los precios, determina las estrategias y los demás simplemente ejecutan. Podrán existir empleados, administradores o socios nominales, pero el poder real reside en una sola persona.

Algo parecido parece estar ocurriendo con el denominado «Escudo de las Américas». Presentado como una iniciativa de cooperación hemisférica para fortalecer la seguridad económica y estratégica de la región, el proyecto da la impresión de estar conformado por múltiples socios. Sin embargo, cuando se observan sus objetivos, sus prioridades y la dirección de sus decisiones, surge la sensación de que se trata más de un negocio de único dueño que de una verdadera asociación entre iguales.

El propietario del negocio tiene domicilio en Washington.

Desde hace años, la expansión comercial y tecnológica de China en América Latina ha generado preocupación en sectores políticos estadounidenses. La creciente presencia de inversiones, empresas, financiamiento e intercambio comercial provenientes de Pekín, ha sido interpretada como una amenaza a la influencia histórica que Estados Unidos ha ejercido sobre el continente.

A partir de de la firma de los 14 participante, comenzó una cruzada que, en muchos países, parece orientada a observar con lupa cada actividad vinculada al gigante asiático. De repente aparecen inspecciones, restricciones, cuestionamientos regulatorios y toda clase de obstáculos administrativos que, curiosamente, suelen concentrarse sobre los mismos actores económicos. Impulsar mecanismos de coordinación destinados, directa o indirectamente, a limitar el avance chino en la región. Washington a los participantes, les compra barato y les vende caro.

La explicación oficial es la protección de la seguridad nacional, la transparencia comercial o el cumplimiento normativo. Sin embargo, para muchos observadores resulta difícil ignorar que detrás de esas medidas existe una estrategia geopolítica más amplia: reducir espacios de influencia económica para China y preservar la supremacía estadounidense en el hemisferio.

Hasta ahí la lógica parecería coherente.

Lo verdaderamente interesante surge cuando la realidad destruye el discurso.

Mientras se pide a los países latinoamericanos levantar barreras frente al avance chino, Washington continúa negociando, dialogando y coordinando asuntos estratégicos con Pekín en los principales foros económicos del planeta. Las dos mayores economías del mundo mantienen una intensa relación comercial porque, a pesar de sus rivalidades, ambas saben que la economía global actual hace imposible una desconexión absoluta.

Ahí es donde aparece la gran ironía.

Si Estados Unidos reconoce la importancia económica de China, participa en las mismas mesas de negociación y mantiene un intercambio comercial de enormes dimensiones, ¿por qué América Latina debe asumir una posición más rígida que la del propio promotor del Escudo?

La respuesta parece encontrarse en la naturaleza misma del negocio.

El objetivo principal no sería excluir a China del mundo, algo materialmente imposible, sino limitar su margen de expansión dentro de un espacio considerado tradicionalmente como área de influencia estadounidense; en otras palabras, el problema no es que Washington haga negocios con China. El problema es que otros también los hagan.

La historia económica demuestra que las potencias que lideran la innovación, la productividad y la competitividad suelen imponerse mediante la eficiencia. Cuando la competencia comienza a producir más barato, más rápido y con mejores condiciones para el consumidor, aparecen las tentaciones proteccionistas y las barreras comerciales.

Quizás por eso el llamado Escudo de las Américas genera tantas interrogantes. Porque un escudo destinado a proteger puede terminar convirtiéndose en una cerca destinada a limitar.Y cuando una alianza se parece demasiado a un negocio de único dueño, siempre conviene preguntarse quién está obteniendo los beneficios y quién está pagando los costos.

La geopolítica, al igual que los negocios, suele revelar una verdad elemental: quien redacta las reglas casi siempre procura que los beneficios terminen en su propia caja registradora

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