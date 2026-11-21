Institución inmortaliza la más grande cosecha de leyendas en un mismo Ceremonial tras 60 años reconociendo el esfuerzo, disciplina y trayectoria de sus mejores deportistas

SANTO DOMINGO. El presidente de la República, Luis Abinader privilegio el Ceremonial de Exaltación del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, que celebró sus 60 años de historia inmortalizando a leyendas que destacaron a finales del siglo XX y una constelación de estrellas que brillaron en el pasado reciente.

La exaltación de 22 luminarias realizada este domingo 15 de noviembre es la mayor cifra entronizada en un mismo año, por tratarse de una edición especial de la institución, fundada en 1967, cuando realizó su primer ceremonial. La presencia de Abinader marcó un hito por ser la primera vez que un mandatario hace acto de presencia en tan solemne actividad.

Así la institución inmortaliza la más grande cosecha de leyendas en un mismo Ceremonial, tras 60 años reconociendo el esfuerzo, disciplina y trayectoria de sus mejores deportistas

El Pabellón concedió la gloria eterna del deporte nacional a luminarias de deportes individuales como la pesista Yuderqui Contreras, María García, en judo; Mariano Reyes, atletismo; Roberto Brito, tenis de mesa; Raúl Aguayo, vela; y José Ubaldo Cabrera, en boxeo.

También, grandes propulsores deportivos como los entrenadores Héctor Báez, baloncesto; Félix Ogando (Gallego), levantamiento de pesas; Víctor Pascual, boxeo; los dirigentes olímpicos Luis Mejía y Julio Cross, José Ramón -Cuqui- Reyes, taekwondo; los promotores deportivos Andrés Vander Horst y Domingo Saint Hilaire (periodista fallecido), y Agustín Brea, estadígrafo en béisbol y softbol.

El béisbol tuvo la mayor camada de exaltados entre los deportes colectivos, con los ex peloteros profesionales Rafael Soriano, Alex Rodríguez, Darío Verás y Ricardo Joseph; así como el otrora astro de la selección nacional amateur Johnny Olivo. Winston Royal (básquet) y Euclides Solano (softbol) son los otros inmortalizados hoy en deportes de conjunto.

Cinco de los exaltados, Joseph, Báez, Ogando, Saint Hilaire y Olivo, recibieron el reconocimiento de su exaltación de manera póstuma.

El acto inició luego de la entrada del presidente Luis Abinader al recinto sagrado del Pabellón de la Fama.

La primera figura de la nación se marchó del escenario a las 12:34 del mediodía, después de ver la Exaltación de Luisín Mejía y escuchar las palabras del expresidente del Comité Olímpico Dominicano y titular de Centro Caribe Sport.

Luego, Rafael Villalona, miembro del Comité Permanente del Pabellón, ordenó a los abanderados Christopher Melenciano y Estefany Almanzar, desplegar las banderas Nacional y del Pabellón, así como a los portainsignias Ezequiel Medina y Jorge Montes colocar el laurel y el machete en la mesa de Exaltación.

Rafael Damiron, secretario del Pabellón, posicionó al presidente de Honor, Felipe Vicini, seguido del homenaje a las delegaciones de atletismo y boxeo, representadas por Melenciano y Almanzar, a las que se les dedicó el evento, por sus destacadas actuaciones en los pasados Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Posteriormente, el presidente Abinader, el ministro de Deportes Kelvin Cruz y Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano, encabezaron los reconocimientos a la leyenda del atletismo mundial, el cubano Javier Sotomayor y al Salón de la Fama del Deportista Puertorriqueño, representado por su presidente Jimmy Thordsen.

Una vez realizado el pase de lista de los inmortales presentes, el presidente del Pabellón de la Fama, doctor Dionisio Guzmán, dirigió unas palabras al auditorio, en las que resaltó la presencia histórica, por primera vez, de un presidente de la República en un Ceremonial.

«Queremos agradecer el honor de esta visita del presidente Luis Abinader, que marca un hito, gracias por hacer acto de presencia. Es un hecho histórico por ser el primer presidente que asiste a un ceremonial».

«Al mismo tiempo, nuevamente agradecemos la presencia de todos a este sexagésimo Ceremonial, como Rafael Alegría, Américo Celado y Garibaldi Bautista, respectivos presidentes del Círculo Deportivo Militar, la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo y el Comité Olímpico Dominicano. También a los titulares de asociaciones de cronistas nacionales y de salones de la Fama de todo el país», concluyó Guzmán.

Las exaltaciones iniciaron con el llamado del primer inmortalizado, el notable velerista Raúl Aguayo, quien dijo: «Agradezco a Dios primero por darme la disciplina, el talento y la perseverancia de llegar hasta este lugar»

Agradeció además a su padre por hacer suyo y asumir el sueño cuando le comunicó que no se integraría a las labores empresariales de la familia, para concentrarse en cuerpo y alma en buscar la clasificación a unos Juegos Olímpicos, meta que dijo haber hecho realidad.

«Es un privilegio ser el primer inmortal de este deporte, pero espero no ser el último y que mis logros sean superados por la nueva generación de veleristas».

En sus primeras palabras, Roberto Brito exclamó: «Qué bien se siente estar aquí, señores; es un día que llevaré por siempre en el corazón. Este logro es más que un reconocimiento deportivo. Cada medalla, cada victoria y cada derrota forman parte de este momento».

José Ramón -Cuqui- Reyes, pionero y fundador del taekwondo: «Señoras y señores, recibo con profunda emoción, humildad y gratitud mi elección para ser inmortalizado en el Pabellón de la Fama, al que agradezco sobremanera por haber tomado en cuenta mi trayectoria y aportes a la disciplina del taekwondo. Es un reconocimiento que no me pertenece a mí, lo comparto con todas las personas que hicieron posible el desarrollo del taekwondo en el país. Muchas gracias y gracias al Presidente Abinader por estar con nosotros».

Agustín Brea, icono del arbitraje del béisbol y softbol en el país, agradeció al Pabellón de la Fama por su elección, así como a la comunidad de árbitros y anotadores del país, de los que aseguró, «son mis corderos y sin ellos esto no sería posible».

Además, reveló que su carrera deportiva se la debe a Luisín Mejía y el fallecido Héctor Pereyra (Tito), «quienes me abrieron las puertas en el mundo como instructor y árbitro».

Los cinco deportistas exaltados de manera póstuma fueron inmortalizados de manera consecutiva. Ricardo Joseph, Héctor Báez, Domingo Saint Hilaire y Johny Olivo fueron presentados por sus respectivos hijos Tanya Pérez, María Báez, Santiago de Jesús Saint Hilaire y Johny Olivo Jr. Mientras que, la exaltación de Félix-Gallego-Ogando la recibió su esposa Venecia Santana. A Víctor Pascual, quien no pudo asistir debido a problemas de salud, lo representó su hija Ana María Pascual.

Para Luisín Mejía, el discurso de este momento precisa de tres cosas como tradición, comenzando por las gracias, contar la historia de un inmortal y dejar un mensaje. «Para subir aquí conté 42 pasos, uno a uno, pero lo importante son esos pasos, sino la trayectoria de vida y nadie llega sólo a momento ni a este auditorio».

En tal sentido, hizo un recuento de su trayectoria en el deporte y de todas las personas que han sido el sostén de su carrera, comenzando desde su natal Peravia, Baní, por sus profesores y entrenadores, a nivel nacional en el seno de la Federación de Softbol y en el Comité Olímpico Dominicano. También tuvo palabras de gratitud a la prensa deportiva, la que, sin su aporte, afirmó, no sería posible tener el reconocimiento local e internacional que ha logrado.

Ubaldo Cabrera, «con profunda humildad, expreso mi emoción por estar aquí recibiendo este reconocimiento. Con gran regocijo muestro mi eterno reconocimiento, a quien por unanimidad llamamos el eterno ministro de Deportes, Felipe Payano».

Julio Cross, uno de los mecenas del tenis de mesa, dijo que más que un reconocimiento, la exaltación es un legado deportivo que se hace indeleble, imperecedero y eterno. Dedicó la exaltación a su difunta esposa y a sus hijos, a quienes dijo que les quitó tiempo y calidad de vida.

Alex Rodríguez, quien sería representado por su madre Lourdes, envió un mensaje excusándose por la ausencia, finalmente por la no presencia de su progenitora, debido a los inconvenientes presentados en los aeropuertos norteamericanos, para poder hacer el vuelo a la República Dominicana. Alex fue representado por Juliana Ramia.

Euclides Solano, inmortalizado en softbol, tampoco pudo hacer el viaje y la hija del ex lanzador de la selección nacional, Solanyi Solano, asistió en su representación.

«Esto me pone más nervioso que cuando salía en el noveno a cerrar un partido». Así inició sus palabras el otrora relevista estrella Darío Veras, quien agradeció a todos por «apreciar mi trabajo y traerme hasta acá, incluyendo al Pabellón de la Fama y a sus miembros».

«Hoy, al recibir este reconocimiento, pasan por mi mente 20 años de trayectoria llenos de sacrificio, aprendizaje, experiencias y momentos que siempre llevaré conmigo».

Veras tuvo palabras de gratitud hacia Eleodoro Arias, el veterano escucha y coach de pitcheo que le abrió las puertas al profesionalismo como pelotero. «Confió en mí y me abrió el camino al inicio de mi carrera. Eleodoro, gracias por creer en mí y darme esa oportunidad que terminó marcando mi vida. Si hoy estoy aquí, es gracias a usted».

Mariano Reyes mostró su emoción y dijo sentirse sumamente honrado. Siempre pensaba: ¿cómo voy a vender 50 años de carrera en cinco minutos? Elogio al Pabellón y a sus directivos por honrarlo con esa elección.

La disciplina del judo tuvo en María García a su máxima representante. Sostuvo que el logro de una carrera exitosa y la exaltación no se logran de manera individual, por lo que agradeció el respaldo permanente de sus padres, hermanos y entrenadores.

Las últimas exaltaciones fueron las del propulsor Andrés Vander Horts y de los ex atletas Winston Royal, Rafael Soriano y Yuderqui Contreras.

«Saludos, estamos todos aquí. Llegó la hora. ¿Qué les parece? Esto significa trabajo, esfuerzo y la sensación de haber hecho las cosas bien», dijo Royal.

PIE DE FOTO

El presidente de la República, Luis Abinader, acompañado por Kelvin Cruz y Garibaldi Bautista, entrega un reconocimiento al cubano Javier Sotomayor, ex campeón mundial de salto alto y gloria del atletismo mundial. También figuran Felipe Vicini, Dionisio Guzmán y Rafael Damiron.

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