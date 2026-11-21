Fundación Reservas del País presenta estudio sobre el crédito informal en las microempresas

El doctor Leonardo Aguilera reafirmó el respaldo del Grupo Reservas a los microempresarios, en apoyo a la política de inclusión financiera del presidente Luis Abinader.

Santo Domingo.— La Fundación Reservas del País presentó un estudio que identifica la rapidez de los desembolsos como la principal razón por la que los microempresarios recurren al crédito informal en la República Dominicana.

Los hallazgos fueron presentados durante la celebración del 23.º aniversario de la entidad, en un acto encabezado por el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, y la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación, Yamily López.

Durante su intervención, Aguilera destacó el impacto que tiene el acceso al financiamiento en los pequeños negocios y en los ingresos de las familias.

«Un crédito para comprar herramientas, reponer mercancías o ampliar un pequeño negocio puede cambiar la vida de una familia. Ese es el valor del trabajo que hoy reconocemos al celebrar el vigésimo tercer aniversario de la Fundación Reservas del País», expresó.

El ejecutivo señaló que esta labor responde a la política del presidente Luis Abinader de ampliar las oportunidades para las micro y pequeñas empresas y promover la inclusión financiera.

«Desde la Fundación Reservas del País y todo el Grupo Reservas hemos venido apoyando ese propósito mediante el financiamiento, la capacitación y el fortalecimiento de cooperativas y asociaciones», afirmó.

Aguilera también felicitó a López por el trabajo realizado desde que asumió su gestión y extendió su reconocimiento al equipo de la Fundación y a quienes han contribuido a sus 23 años de servicio.

Hallazgos del estudio

Al presentar los resultados, López indicó que el 85.81 % de los prestamistas informales consultados identificó la rapidez como la razón por la que sus clientes los eligen. Explicó que, en estas operaciones, los microempresarios no solo buscan dinero, sino también una respuesta oportuna a sus necesidades.

Detalló que la aprobación del crédito formal tarda entre uno y cinco días en el 57 % de los casos, mientras que los desembolsos requieren entre uno y tres días laborables en el 76 % de los casos.

La ejecutiva señaló que la investigación identifica oportunidades de mejora en la agilidad de los procesos, la formalización, la digitalización, el acompañamiento y el diseño de productos adecuados para los microempresarios.

También advirtió sobre la persistencia del sobreendeudamiento. Según las prestatarias aliadas consultadas, el 73 % reportó una disminución de la liquidez en los negocios de sus clientes y el 52 % señaló pérdidas de activos entregados en garantía.

López anunció que promoverá la difusión de estos hallazgos entre las instituciones de intermediación financiera, con el propósito de impulsar respuestas a las dificultades que enfrenta el sector microempresarial.

Asimismo, el estudio revela que el 74.33 % de los microempresarios encuestados no cuenta con Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), un dato que refleja los retos de formalización del sector.

La investigación, titulada «Impacto del crédito informal en el sector microempresarial de la República Dominicana», recogió las voces de 995 participantes e incluyó seis grupos focales y una encuesta a 783 microempresarios sobre el uso del crédito durante los últimos 36 meses. También incorporó las experiencias y percepciones de prestamistas informales.

Trayectoria de la Fundación

La Fundación Reservas del País financia y fortalece a cooperativas y asociaciones sin fines de lucro que canalizan microcréditos hacia emprendedores y pequeños negocios.

Al presentar su balance por el aniversario, la institución informó que ha atendido a 325,841 microempresarios y contribuido a generar más de 767,000 empleos. Además, reportó la capacitación de 53,464 clientes o socios y de 18,112 empleados de sus entidades prestatarias, así como la realización de 241 asistencias técnicas.

La presidenta del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), Maritza López, felicitó a la Fundación por preservar la visión de la economía solidaria, colocando al ser humano en el centro para el desarrollo sostenible.

“El ser humano no puede convertirse en un accesorio del desarrollo. Tiene que seguir siendo su centro, su propósito y su principal beneficiario. Desde el IDECOOP tenemos claro que las cooperativas no pueden limitarse a ser instituciones financieramente exitosas. Deben ser socialmente indispensables”, indicó

A la actividad también asistieron ejecutivos del Grupo Reservas, representantes del sector cooperativo y microempresarial dominicano, cooperativas aliadas reconocidas por su trayectoria en favor de sus clientes.

El doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo del Banco de

Reservas; y Yamily López, vicepresidenta ejecutiva de la

Fundación Reservas del País, encabezan la actividad del 23. o

aniversario de dicha fundación. Les acompañan Eufracia

Gómez, presidenta de la Confederación de Cooperativas de

América Latina y el Caribe (CCC-CA); Maritza López, presidenta

del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP); y

Cindy López, vicepresidenta ejecutiva de Empresas Subsidiarias

Banreservas.



La vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Reservas del País,

Yamily López, presenta un estudio sobre el crédito informal en

las microempresas.



El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo

Aguilera, habla en la actividad del 23. o aniversario de la

Fundación Reservas del País.

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