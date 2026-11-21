Reid & Compañía S. A. y Autocamiones S. A. transforman la vida de tres familias en San Cristóbal junto a Hábitat para la Humanidad República Dominicana

Un equipo de 29 voluntarios sustituyó pisos de tierra por concreto en la comunidad de Dubó, alcanzando un total de 89 intervenciones comunitarias realizadas por ambas empresas desde 2023.

SAN CRISTÓBAL, República Dominicana – En el marco de su compromiso con el desarrollo social y el bienestar de las comunidades vulnerables, Reid & Compañía S. A. y Autocamiones S. A. llevaron a cabo una jornada de voluntariado corporativo el pasado sábado 19 de septiembre en la comunidad de Dubó, provincia San Cristóbal.

A través del Proyecto Pisos para Jugar de Hábitat para la Humanidad República Dominicana, un equipo conformado por 29 voluntarios de ambas empresas trabajó en la sustitución de tres pisos de tierra por pisos de concreto, beneficiando de manera directa a tres familias de la localidad. Esta acción permite transformar viviendas en espacios más seguros, higiénicos, dignos y adecuados para el desarrollo de las actividades cotidianas de sus habitantes.

La erradicación de los pisos de tierra constituye una medida crucial para mejorar la calidad de vida y reducir riesgos de salud, garantizando un entorno habitacional más resistente y saludable.

Esta iniciativa forma parte de la alianza estratégica que Reid & Compañía y Autocamiones mantienen con la organización Hábitat para la Humanidad República Dominicana desde el año 2023. A través de este programa continuo de responsabilidad social, la alianza ha acumulado un total de 89 intervenciones, servido a 17 hogares y movilizado a 143 voluntarios comprometidos con el impacto positivo en el país.

Con estas acciones, Reid & Compañía y Autocamiones reiteran su compromiso de seguir impulsando proyectos que generen un impacto perdurable y eleven las condiciones de vida de las familias dominicanas.