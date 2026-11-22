Primicias noviembre 2026, Temas de impacto en RD y el mundo, aumento de producción mundial de petróleo favorecería economía mundial, EPD descanse el periodista Rafael Polanco, valiosa voz democrática

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El fallecimiento del destacado periodista dominicano Rafael Polanco, activo dirigente gremial y una voz del periodismo democrático, el pleito entre regidoras del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Baní; otro ataque de Ucrania a Rusia, la histórica colaboración que sugiere el presidente Donald Trump a los demócratas en Estados Unidos, la importancia de que se evite otra guerra entre Estados Unidos e Irán, la acusación de lavado y narcotráfico contra 22 personas, las demandas de catorce sectores de Santiago al gobierno, la presentación de una maestría en empresas cooperativas por la Facultad de Ciencias de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el reclamo al gobierno del pago de una deuda a los productores de San Juan, una alianza opositora propuesta por el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRM), la muy importante presencia del presidente Luis Abinader en un evento clave reciente del INDOTEL, forman parte de la temática que despide e inicia una nueva semana en República Dominicana y el mundo.

La economía dominicana cerraría el 2026 con un 4.6%, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), los precios de la gasolina premium y regular, el gasoil óptimo, el gas natural y el gas licuado de petróleo sin variación en el mercado local, la rebaja en el precio de cuatro combustibles, el petróleo de Texas en US$ 83.98, militares salvadoreños heridos en Haití, cincuenta y cuatro pandilleros muertos en Haití, son más temas en el fin de semana.

Por operar sin habilitación sanitaria fue clausurado por Salud Pública un centro médico, una persona acusada de agredir sexualmente a una adolescente en Barahona, la muerte de 20 pandilleros en Haití, los avances de la reforma penitenciaria resaltados por el presidente Luis Abinader, es otra temática de impacto.

Igualmente, el ataque a tiros y pedradas de haitianos a miembros dela Dirección General de Migración en Puerto Plata,el reforzamiento de la seguridad con un nuevo regimiento militar en Villa Mella.

Tres personas que murieron y una persona herida por la crecida de un río en Hato Mayor, veintidós personas acusadas de traficar drogas en el sonado caso Rompeolas, dos hombres extraditados a Estados Unidos por narcotráfico y asesinato, la caída de un vehículo en el río Abajo, Hato Mayor; Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil ingresado en cuidados intensivos en un centro hospitalario de Brasilia, la agenda del presidente Abinader en La Altagracia, que incluyó la entrega de una cárcel y la inauguracion de un hospital, un terremoto de magnitud de 6.7 sacudiendo Perú sin causar daños, son otros temas de importancia en República Dominicana y el mundo, en Primicias en noviembre de 2026.

Además, la protección en la frontera que reclama el ex presidente Leonel Fernández, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) atribuyendo los paros docentes a los incumplimientos del gobierno, un regidor de Higuey imputado por narcotráfico, diez fugitivos perseguidos por el FBI, más inflación con el costo que tendrán las fundas plásticas, una explosión en Haití, un militar salvadoreño fallecido en CEDIMAT, un sismo de 4.8 que impactó la región Este del país, amplían la temática noticiosa.

También, los más de doce millones de turistas que recibiría el pais en este 2026, ofertas por el Viernes Negro, tres militares salvadoreños fallecidos en Haití, críticas al gobierno porque no rebaja los precios de los combustibles, son otros temas actualizados.

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CIBAO

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