Santo Domingo. – Abraza Consultores de Responsabilidad Social celebró un encuentro con los egresados de la primera promoción del Programa de Prácticas de Empleos Inclusivos (PEI) y sus familias, en el cual se formalizaron acuerdos estratégicos de colaboración con cinco organizaciones comprometidas con la inclusión, la accesibilidad y el desarrollo de oportunidades para las personas con discapacidad y neurodiversidad.De esta manera la institución trabajará de la mano de las fundaciones LOATA, Proyecto Samy, Olimpiadas Especiales, Best Buddies República Dominicana e INFOILES. Estas alianzas permitirán articular esfuerzos, conocimientos y recursos para fortalecer los procesos de acompañamiento, formación, sensibilización, accesibilidad e inclusión laboral de los participantes y egresados del PEI.

La jornada tuvo lugar en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo, institución que constituye un aliado estratégico en la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad y neurodiversidad.

Durante el encuentro, Abraza compartió los próximos pasos del PEI para 2027, destacando su evolución desde su sede inicial en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), en Santo Domingo, hacia su expansión a Santiago, a través de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

“La inclusión laboral no puede quedarse en un sueño ni limitarse a una graduación. Nuestro compromiso es seguir construyendo puentes para que las capacidades encuentren oportunidades, las barreras se transformen y cada persona pueda ejercer su derecho a participar en el mundo laboral. El PEI es una muestra de lo que podemos alcanzar cuando las instituciones decidimos unirnos con propósito”, aseguró Rosanna Santana, directora Ejecutiva de Abraza.

Sobre el Programa de Prácticas de Empleos Inclusivos (PEI)

El PEI es una iniciativa creada en 2025 por Abraza y es concebida como el primer programa universitario de prácticas de empleos inclusivos de República Dominicana. Su propósito es promover la formación, el desarrollo de habilidades y la vinculación laboral de jóvenes con discapacidad y neurodiversidad, mediante un modelo de colaboración entre universidades, familias, organizaciones sociales, instituciones públicas y empresas privadas.