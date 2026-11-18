DIRIGENTE DE LA FUERZA DEL PUEBLO LUIS HERNANDEZ ASEGURA LEONEL AUMENTA SUPREMACÍA PARA SU RETORNO AL PODER EN EL2028.

El dirigente de la Fuerza del Pueblo, Luis Hernández aseguró que su partido y Leonel Fernández mantienen firme el carril de adentro para triunfar en las elecciones del 2028.

Hernández dijo que la generalidad de las encuestas y sondeos muestran la delantera de Fernández de cara a la venidera contienda electoral.

Luis Hernández destacó que aparte de captar nuevos miembros esta Jornada es utilizada para orientar a miembros y simpatizantes del partido y garantizar su ejercicio al voto en el venidero proceso electoral del 2028,

Señaló asimismo que la supremacía de Fernández se evidencia cada vez más con el creciente respaldo que recibe, al igual que su partido, en las distintas actividades que se realizan a nivel nacional y en el exterior.

Subraya que la simpatía y la acogida mayoritaria de la población muestran la creciente esperanza de que Leonel Fernández asuma las riendas del poder para reencauzar el país por nuevos rumbos.

El miembro de la dirección Central de la Fuerza del Pueblo apunta que la ineptitud y las improvisaciones de las actuales autoridades han llevado a la familia dominicana a una situación cada vez más insoportable.

Es por eso—agrega- que cada vez es mayor la aspiración de la gente, de distintos sectores, de que Fernández retorne al poder, por la gran obra de los gobiernos que encabezó, asi como la aceptación y valoración que tienen de sus propuestas para enfrentar y resolver acuciantes problemas que aquejan a la población, a la nación.

Expresó que cada vez es mayor el crecimiento de la Fuerza del Pueblo y la valoración de su líder, Leonel Fernández, por sus planteamientos para procurar la solución a la problemática de la educación, el desempleo, la vivienda, la agropecuaria, el transporte, la producción, la inseguridad ciudadana, la carestía de la vida y otros aspectos relevantes para el bienestar de la familia dominicana.

Luis Hernández recalcó que cada vez es mayor el número de personas de diferentes sectores y estratos sociales que abrazan los principios, y las aspiraciones de la Fuerza del Pueblo y su líder Leonel Fernández, con la firme esperanza de que asuman las riendas del país en el 2028 para orientarlo por nuevos rumbos de desarrollo y progreso, y mayor bienestar, calidad de vida de la familia dominicana.

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