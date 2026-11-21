Antoliano Peralta Romero desarrolló una agenda oficial en Puerto Rico con siete encuentros institucionales con la finalidad de fortalecer la cooperación en justicia

El ministro de Justicia de República Dominicana, Antoliano Peralta Romero, realizó una visita oficial a Puerto Rico, como seguimiento a la visita institucional que una delegación del Departamento de Justicia de Puerto Rico realizó al Ministerio de Justicia los días 17 y 18 de junio de 2026. A partir de esa visita, se conformó el Grupo de Coordinación y Cooperación Puerto Rico–República Dominicana, con el fin de dar continuidad a los trabajos de colaboración entre ambas instituciones en materia de sistema penitenciario y correccional, derechos humanos, representación judicial y extrajudicial del Estado, así como de servicios a la ciudadanía.

El martes 3 de noviembre, el ministro Peralta Romero, acompañado de la directora de Prevención de Disputas del Viceministerio de Representación Judicial y Extrajudicial, Sara Patnella, se reunió en el Departamento de Estado con la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana; la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres; el procurador general, Omar Andino Figueroa, y el presidente de la Comisión Mixta Bilateral con Puerto Rico, embajador Miguel Cabral. Posteriormente, participó en un almuerzo oficial junto a las autoridades antes mencionadas, en el que también estuvieron presentes la secretaria de Corrección y Rehabilitación, Julie O. Gómez Gómez y el cónsul general dominicano en San Juan, Rosendo Arsenio Borges Rodríguez.

De igual forma, la gobernadora Jenniffer González Colón recibió al ministro el miércoles 4 de noviembre en La Fortaleza, sede del Gobierno. La agenda abarcó una visita institucional al Tribunal Supremo de Puerto Rico, encabezada por la jueza Maite Oronoz Rodríguez, y con una reunión con María del Mar Mateu, administradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME). El jueves 5 de noviembre, el ministro, la directora Sara Patnella y el embajador Cabral visitaron el Centro Correccional de Bayamón.

Adicionalmente, el ministro impartió el martes 3 de noviembre la conferencia Estructura legal del Estado dominicano y reforma constitucional en el Aula Magna de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, con la presencia de la Dra. Mayra Charriez Cordero, rectora interina del Recinto de Río Piedras, y el Dr. William Vázquez Irizarry, decano de la Escuela de Derecho, entre otras autoridades.

Durante su intervención, el ministro sostuvo que los fundamentos del Estado dominicano se mantienen desde la Constitución de San Cristóbal de 1844, que estableció un gobierno civil, republicano, democrático y representativo, con división de poderes e inspirado en los modelos estadounidense, francés y español.

Además, subrayó que hoy en día los ministerios solo pueden crearse por ley, a diferencia de lo que ocurría en 1956, cuando la normativa permitía al presidente de la República crearlos, y afirmó que en la actualidad se respetan los límites sobre los ministerios sin cartera. En ese marco, presentó al Ministerio de Justicia, creado mediante la Ley 80-25, como la institución que colabora con el sistema de justicia, representa al Estado, coordina el Sistema Nacional de Derechos Humanos y los sistemas penitenciario y correccional, y participa en la formulación de la política contra la criminalidad.

Con esta agenda, el Ministerio de Justicia busca consolidar el intercambio de experiencias, los programas de formación y las pasantías con instituciones puertorriqueñas, con miras a formalizar, en una segunda fase, memorandos de entendimiento que recojan los resultados alcanzados.

Visited 2 times, 2 visit(s) today