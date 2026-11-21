El presidente Luis Abinader encabezó la entrega de este galardón al empresario, cuya compañía genera más de 300 empleos directos en el país y proyecta superar los 250 millones de dólares en facturación global al cierre de este año.

Madrid, España.- El presidente Luis Abinader entregó un reconocimiento especial a Víctor Moro Suárez, fundador y presidente de Vima Foods, en honor a la trayectoria de su grupo empresarial en territorio dominicano y su aporte sostenido al fortalecimiento de la cadena de suministro alimentario nacional durante más de 30 años.

La distinción se llevó a cabo en el marco de la clausura de la tercera edición de la Semana Dominicana en España, celebrada en Madrid del 2 al 6 de noviembre con el objetivo de dinamizar el intercambio comercial, la inversión bilateral y la cooperación entre ambas naciones.

En el acto solemne también estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y el exministro de Industria y Comercio, Manuel García Arévalo.

El galardón destaca la permanencia del capital extranjero en el país, un factor clave para la estabilidad económica. Vima Foods inició sus operaciones en República Dominicana a finales de la década de los noventa y, desde entonces, ha mantenido un crecimiento constante a pesar de distintos ciclos económicos, crisis globales y transformaciones en los hábitos de consumo, consolidándose como uno de los principales referentes en la importación y distribución de alimentos a nivel local.

Fundada en 1994 por Moro, la compañía dio sus primeros pasos acompañando la expansión de las cadenas hoteleras españolas en el Caribe mediante el suministro de insumos de alta calidad. Esa vinculación inicial con el sector turístico evolucionó hacia una estructura integral que hoy abarca toda la cadena de valor: desde la selección en origen hasta el envasado, transporte, almacenamiento y distribución final.

En el plano local, el grupo opera a través de Vima Dominicana, división que cuenta con una plantilla superior a los 300 colaboradores, un moderno centro de distribución con capacidad para 60,000 metros cúbicos de almacenamiento congelado y una flota propia de más de 60 camiones refrigerados.

Asimismo, la empresa cuenta con la certificación ISO 9001 de AENOR y la acreditación como Operador Económico Autorizado (OEA), otorgada por la Dirección General de Aduanas (DGA). Desde esta plataforma logística, abastece a hoteles, restaurantes, empresas de catering, cadenas de supermercados y distribuidores en todo el territorio nacional, manejando un catálogo que supera las 2,000 referencias.

De origen gallego y con una fuerte huella en el Caribe, Vima Foods se ha transformado en un conglomerado internacional dedicado a la importación, almacenamiento, distribución y comercialización de alimentos. Actualmente trabaja de manera directa con fábricas y suplidores de más de 40 países, y posee oficinas y centros logísticos en 12 naciones de Europa, Norteamérica, el Caribe y Asia.

De cara al cierre de 2026, el grupo estima rebasar los 250 millones de dólares en facturación y ejecuta un plan estratégico orientado a alcanzar los 500 millones en un horizonte de cinco años.