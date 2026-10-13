Leones realizan lanzamiento de temporada 2026-2027 en busca del tricampeonato

SANTO DOMINGO.- Los bicampeones nacionales Leones del Escogido realizaron este martes el acto de lanzamiento de su temporada 2026-2027, en la que buscarán la corona 19 para la franquicia.

En un acto realizado en Víctor Kitchen & Bar, de Ágora Mall, y que contó con peloteros, directivos, staff y cronistas deportivos, el Escogido en voz de su presidente, Eduardo Najri, reveló el reto que asumen como conjunto hacia una nueva campaña y la búsqueda de otro cetro de campeones.

“Esta actividad significa el inicio de la lucha por la corona 19. Marca el inicio de la temporada 2026-2027. Desde 2009 hemos construido grandes resultados con seis campeonatos nacionales, incluyendo dos bicampeonatos, y tres Series del Caribe. El legado se vive y se respeta… es responsabilidad de todos los aquí presentes seguir honrando ese lema”, explicó Najri.

Asimismo, el presidente de los melenudos puntualizó las novedades que traerá el equipo rojo de la capital para fanáticos y patrocinadores de cara al inicio del nuevo torneo otoño-invernal.

“Este año queremos elevar las sensaciones de cada fanático. Queremos que venir a ver a los Leones sea una experiencia integral: buen béisbol, diversión entre turnos, premios y espacios con nuestros patrocinadores. Y, sobre todo, queremos al fanático involucrado, apoyando al equipo en cada momento del partido. Esa es la experiencia que estamos construyendo”, precisó Najri al ofrecer el discurso central del acto.

Entre los jugadores presentes en la actividad estuvieron el capitán escogidista Jimmy Paredes, Erik González, José Marmolejos, Sócrates Brito, Víctor Santos, Michael De la Cruz, Jonathan Guzmán y Ángel Sánchez.

Peña, agradecido

Al pronunciar unas palabras, el gerente general, Carlos Peña, manifestó su agradecimiento a la directiva de los Leones por confiar en él para hacer su debut el año pasado en esa posición, desde donde armó el conjunto que se quedó con la corona.

“Estoy dando lo mejor de mí porque es una gran tarea custodiar este legado. El año pasado lloramos cuando ganamos el campeonato, y es una muestra de cómo nos duele esta chaqueta y de cómo estamos comprometidos”, puntualizó Peña.

Otro que también hizo su debut para ganar el campeonato, pero en la posición de dirigente fue Ramón Santiago, quien al dirigirse al público presente reconoció que es un honor y un compromiso estar al frente del combinado una vez más.

“Lo que queremos es dar lo mejor de nosotros cada día, tenemos el equipo y me siento honrado. Para este año podemos esperar un equipo que va a salir al terreno no solo a defender la corona, sino a ganar otra, no nos conformamos, el león siempre está hambriento”, declaró Santiago.

Al acto también se dieron cita Felipe Vicini, vicepresidente del Escogido Baseball Club; Fernando Armenteros, tesorero y vicepresidente ejecutivo; Luis Armando García, secretario; Luis Manuel Bonetti Veras, José Miguel Bonetti y Alfredo Najri, directores, así como otros los miembros de la directiva Kai Schoenhals, Otto Antonio Obritzhauser, José Luis Venta y Luis Manuel Bonetti Mesa. Asimismo estuvo presente José Miguel Bonetti Jr.

Laia Gómez, nuestra madrina

Durante la ceremonia también fue presentada Laia Gómez Ortega como la madrina para la venidera temporada, quien representa una nueva generación que comparte la pasión escogidista y el entusiasmo por el deporte.

La joven de 15 años proviene de una familia de tradición escogidista desde sus abuelos y, desde pequeña, ha acudido al estadio para apoyar a los Leones.

Su historia con los Leones también está ligada a Kai Schoenhals, miembro de la directiva del club, y a la familia del recordado Franchy Prats, destacado baloncestista, comentarista deportivo y apasionado escogidista, con quienes comparte estrechos lazos familiares y afectivos.

Staff de medios

Los fanáticos rojos podrán ver todos los partidos de los bicampeones nacionales por televisión a través de Digital 15, Escogido HD Canal 1092 de Claro, y 476 de Altice, en las voces de José Luis Mendoza en los comentarios, Michel Tueni y José Antonio Mena en la narració y Natacha Peña como reportera de terreno y anfitriona de la Antesala Roja.

En radio, las incidencias de los Leones serán llevadas a través de Independencia FM 93.3 para Santo Domingo, el Sur y el Este del país, y Ke-Buena 105.5 FM en Santiago y 103.9 en San Juan en las voces de Melvin José Bejarán, narrador; Manuel Reyes y Romeo González, comentaristas, y César Rosario como voz comercial.

Bejarán también es el Director de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Escogido. Los periodistas Michael Monegro y David Hernández, el fotógrafo Raúl Calvo y el camarógrafo José Antonio Noboa también forman parte del departamento. Danny Lantigua es el Encargado de Multimedia.

En tanto que en el estadio el equipo de animación estará compuesto por Juan Báez, Nelfa Núñez, Ramcelis de Jesús, Jay Jiménez, DJ Vebo y Raphy de León.

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