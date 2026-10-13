FP denuncia que combustibles han aumentado hasta un 95 % y exige cuentas por RD$460 mil millones recaudados en impuestos

SANTO DOMINGO.– La Fuerza del Pueblo (FP) denunció que los combustibles acumulan aumentos de hasta un 95 % desde agosto de 2020 y exigió al Gobierno dominicano presentar un balance público y verificable de los aproximadamente RD$460,000 millones recaudados mediante impuestos a los hidrocarburos entre 2021 y 2026, período en el que, según estimaciones de la organización, se destinaron unos RD$125,000 millones a subsidios.

La posición fue presentada por el secretario de Energía de la Fuerza del Pueblo, Juan Gómez, durante una rueda de prensa encabezada por el secretario general de la organización, Antonio Florián. En el encuentro también estuvieron presentes el vocero de los senadores de la FP, Eduard Espiritusanto; la secretaria de Solidaridad Social, Yadira Peña; el secretario de Acción Social, Juancho Martínez, así como vicesecretarios de distintas áreas de la organización.

Gómez detalló que, desde agosto de 2020 hasta octubre de 2026, la gasolina premium pasó de RD$206.60 a RD$358.10 por galón, para un incremento de 73.3 %; la gasolina regular aumentó de RD$196.30 a RD$317.50, equivalente a un 61.7 %; mientras que el gasoil óptimo subió de RD$163.30 a RD$318.10, acumulando un alza de 94.8 %.

Asimismo, indicó que el gasoil regular pasó de RD$150.70 a RD$270.80 por galón, para un incremento de 79.7 %, mientras que el gas licuado de petróleo (GLP) aumentó de RD$111.90 a RD$135.20, equivalente a un 20.8 % durante el mismo período.

El dirigente político sostuvo que estos incrementos afectan directamente el poder adquisitivo de las familias, encarecen el transporte y elevan los costos operativos de los sectores productivos, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas, los industriales y los transportistas.

Gómez advirtió que la clase media no puede continuar absorbiendo silenciosamente cada incremento en los combustibles, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas, los industriales y los comerciantes enfrentan costos cada vez mayores que comprometen la producción, la inversión y el empleo. Sostuvo que esta situación se ha vuelto insostenible para quienes trabajan y producen en el país, al tiempo que expresó: «¡Esto no se aguanta más!».

En cuanto a las recaudaciones, Gómez explicó que, según las estimaciones de la Secretaría de Energía, existe una diferencia de aproximadamente RD$335,000 millones entre los ingresos tributarios y los subsidios destinados a los combustibles durante el período 2021-2026, por lo que consideró necesario que las autoridades presenten un balance fiscal completo que permita conocer el comportamiento de estos recursos.

El secretario de Energía cuestionó que, pese al compromiso anunciado por las autoridades el pasado 19 de junio de mantener congelados durante 90 días los precios de los combustibles esenciales, siempre que el petróleo de referencia WTI no superara los US$95 por barril, posteriormente se aplicaran tres aumentos consecutivos.

En ese sentido, Gómez reclamó que el Gobierno publique de manera detallada la fórmula utilizada para determinar los precios semanales de los combustibles, incluyendo las cotizaciones internacionales, la tasa de cambio, los impuestos, los costos de importación y los subsidios aplicados.

Como parte de las propuestas de la Fuerza del Pueblo, planteó evaluar una reducción temporal del impuesto ad valorem cuando los precios internacionales superen determinados niveles, establecer subsidios focalizados para el transporte público y de carga esencial, y garantizar que las reducciones internacionales también se reflejen en los precios pagados por los consumidores.

Gómez sostuvo que el impacto de los incrementos no se limita al gasto directo en combustibles, sino que también repercute en los costos de transporte, los bienes y servicios esenciales, las pequeñas y medianas empresas y las actividades productivas, profundizando la pérdida del poder adquisitivo de la población.

En nombre de la entidad opositora, Gómez solicitó al presidente Luis Abinader y a las autoridades económicas presentar un balance fiscal consolidado de la política de combustibles desde 2020, sustentado en cifras efectivamente ejecutadas, así como ofrecer explicaciones sobre los compromisos asumidos y las medidas destinadas a contener el costo de la vida.

Al cierre de sus declaraciones, el también miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo reiteró que el planteamiento de la organización se concentra en tres demandas fundamentales: transparencia en la fijación de los precios de los combustibles, rendición de cuentas sobre las recaudaciones y los subsidios, y medidas concretas para reducir el impacto económico de los aumentos sobre las familias dominicanas y los sectores productivos.

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