BCRD informa que la variación mensual del IPC de septiembre fue de 0.33 %

Inflación subyacente descendió por segundo mes consecutivo para colocarse en 4.61 %, acumulando una reducción de 35 puntos básicos respecto al 4.96 % registrado en junio y julio, y manteniéndose dentro del rango objetivo de 4.0 % ± 1. 0%. La inflación interanual se situó en 5.12 % en septiembre de 2026.

Santo Domingo. República Dominicana. – El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informa que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.33 % en septiembre de 2026. Con este resultado, la inflación interanual medida desde septiembre de 2025 hasta septiembre de 2026 se ubicó en 5.12 %, ligeramente menor al mes anterior, en un contexto en el que las expectativas de inflación permanecen ancladas a la meta en el horizonte de política monetaria.

La institución monetaria explica que el IPC surge del promedio ponderado de las variaciones de precios de los 364 artículos que integran la canasta nacional, los cuales a su vez están clasificados en doce grupos de bienes y servicios conforme los lineamientos estadísticos internacionales.

El reporte del organismo emisor indica que la inflación subyacente interanual descendió por segundo mes consecutivo hasta situarse en 4.61 % en septiembre de 2026, para una reducción acumulada de 35 puntos básicos respecto al 4.96 % registrado en junio y julio, permaneciendo dentro del rango objetivo de 4.0 % ± 1.0 % establecido por el Banco Central.

Asimismo, destaca que en términos mensuales el IPC subyacente presentó una variación de 0.22 %. Este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, ya que excluye algunos artículos cuyos precios no responden normalmente a las condiciones de liquidez en la economía, como algunos alimentos que exhiben gran volatilidad, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica y el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.

Variación por grupos

El Banco Central afirma que al analizar la evolución mensual del índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente a septiembre de 2026, se observa que la variación registrada respondió principalmente a los incrementos de precios verificados en los grupos Transporte, Alimentos y Bebidas No Alcohólicas y Educación, los cuales explicaron en conjunto el 85.05 % de la inflación del mes. En contraste, las reducciones de precios evidenciadas en el grupo Comunicaciones contribuyeron a moderar parcialmente la variación del índice.

La entidad afirma además que en lo que respecta al grupo Transporte, este reflejó una variación de 0.64 %, impulsada principalmente por los reajustes de precios en las gasolinas regular y premium, y en el gasoil dispuestos por el gobierno en un contexto de elevados precios de petróleo y derivados. Asimismo, incidieron los aumentos en los servicios de transporte escolar. Estas alzas fueron contrarrestadas por las disminuciones en las tarifas de los boletos aéreos.

El índice de precios del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas presentó una variación de 0.43 %, explicada por los incrementos de precios evidenciados en artículos como los plátanos verdes, las auyamas, los guandules verdes, los limones agrios, las batatas, el agua purificada, el arroz y los huevos. En sentido contrario, las reducciones verificadas en el pollo fresco, los aguacates, las papas, las naranjas y la yuca mitigaron la variación del grupo y su incidencia en el IPC general.

El IPC del grupo Educación experimentó una variación de 1.85 % durante el mes de septiembre, como resultado de las alzas en las tarifas de los colegios privados correspondientes a los servicios de enseñanza preescolar, primaria y secundaria. Este comportamiento responde al patrón estacional asociado al inicio del año escolar y al proceso de matriculación, período caracterizado por ajustes en los precios de estos servicios. Adicionalmente, se observaron aumentos en los servicios de educación universitaria.

En cuanto al grupo Comunicaciones, la variación mensual de -1.06 % estuvo asociada a las mejoras introducidas en los planes de telefonía celular de postpago, que incorporaron una mayor cantidad de datos, lo que se tradujo en una reducción en los precios de estos servicios.

En tanto que el grupo Restaurantes y Hoteles presentó una inflación de 0.34 %, como resultado de los incrementos de precios en los servicios de comidas preparadas fuera del hogar, particularmente el plato del día. De igual manera, el IPC de Bienes y Servicios Diversos evidenció una tasa de 0.20 %, atribuible principalmente a los aumentos de precios en los servicios de cuidado personal, destacándose el corte, lavado y peinado de pelo.

Variación en bienes transables y no transables

El IPC de los bienes transables mostró una tasa de 0.44 % en septiembre de 2026, asociada a los reajustes en las gasolinas regular y premium, el gasoil y algunos bienes alimenticios. En relación con el índice de los bienes y servicios no transables, este reportó una inflación de 0.22 %.

Inflación por regiones geográficas

La inflación por regiones geográficas en el mes de septiembre respecto a agosto 2026 muestra que la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, registró una variación de 0.29 %, la región Norte o Cibao de 0.34 %, la región Este de 0.36 % y la región Sur de 0.41 %. La tasa de inflación verificada en la región Sur respondió principalmente a la incidencia de los incrementos de precios reflejados en los grupos Transporte y Alimentos y Bebidas No Alcohólicas. En contraste, la región Ozama exhibió una menor variación debido a un mayor impacto de las reducciones en los servicios de comunicaciones y los paquetes turísticos.

Inflación por quintiles

El BCRD indica que los resultados de los índices de precios por estratos socioeconómicos reflejaron tasas de inflación de 0.29 % en el quintil 1, 0.31 % en el quintil 2 y 0.35 % en el quintil 3. Mientras que los quintiles 4 y 5 presentaron variaciones de 0.29 % y 0.25 %, respectivamente. El quintil 3 registró la mayor inflación, debido al efecto combinado de los aumentos en Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Transporte y Bienes y Servicios Diversos. En tanto que las variaciones en los quintiles 4 y 5 obedecen a una menor contribución de los alimentos y a las incidencias negativas de los grupos Comunicaciones y Recreación y Cultura.

Visited 6 times, 6 visit(s) today