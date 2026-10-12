Estrellas instalan moderna pantalla Ultra HD en el Tetelo Vargas

SAN PEDRO DE MACORÍS. Las Estrellas Orientales anunciaron la instalación de una pantalla de 118 metros cuadrados en el Estadio Tetelo Vargas, presentada por la organización como la más grande y moderna, equipada con tecnología de última generación y resolución Ultra HD.



Esta incorporación permitirá a los asistentes disfrutar de una experiencia más completa durante los partidos, con imágenes de alta definición, contenido interactivo y repeticiones de las principales jugadas.

“Los fanáticos podrán vivir una experiencia inigualable con esta pantalla, ya que será interactiva y permitirá mostrar las repeticiones de las jugadas, así como las revisiones del sistema de retos de bolas y strikes que soliciten los bateadores”, informó Pável Aguiló, responsable por parte del equipo de la instalación.

La pantalla también ofrecerá a los patrocinadores un espacio destacado para exponer sus marcas ante todos los asistentes al estadio, mediante contenido audiovisual de gran formato y alta calidad.

Con esta inversión, las Estrellas Orientales fortalecen su compromiso con la modernización del Estadio Tetelo Vargas, la mejora de la experiencia de sus seguidores y la creación de nuevas oportunidades de exposición para sus aliados comerciales.

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