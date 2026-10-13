Fundación Francina celebra VI Congreso Internacional de Accesibilidad Urbana enfocado en inteligencia artificial

Santo Domingo. La Fundación Francina celebró el VI Congreso Internacional de Accesibilidad Urbana, dedicado a analizar las aplicaciones de la inteligencia artificial en la transformación de las ciudades, con el objetivo de promover soluciones tecnológicas que favorezcan la autonomía, la inclusión y el acceso a servicios públicos.

El encuentro se desarrolló como cierre de la campaña Bastón Blanco 2026. Bajo el concepto «IA también es inclusión y autonomía», la sexta edición incluyó una conferencia sobre ciudades inteligentes, seguridad, tecnologías e IA dictada por el Dr. Guido Gómez Mazara, presidente del consejo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), así como con 2 paneles con representantes de instituciones públicas, universidades y empresas tecnológicas.

Francina Hungría, representante de la Fundación Francina, dijo que: “La inteligencia artificial está transformando la manera en que vivimos y nos relacionamos con nuestras ciudades. Tenemos que garantizar que las políticas públicas y las innovaciones tecnológicas contemplen las necesidades de todas las personas, para que estos avances contribuyan a reducir las barreras que limitan la autonomía y la participación ciudadana”.

El primer panel, moderado por la doctora Zoraima Cuello, CEO de Luxor Consulting, abordó la inteligencia artificial aplicada a los servicios públicos, la educación y la productividad, con la participación de Chris Corcino, Executive Chairman y Cofundador de Intellisys D Corp, Federico Müller, representante de Microsoft, Arturo del Villar, rector del INTEC.

Asimismo, el segundo panel, moderado por el doctor Pascal Peña, examinó la innovación tecnológica, la movilidad urbana, la gobernanza municipal y la inclusión educativa. Participaron Armando José Manzueta Peña, viceministro de Innovación y Tecnología del MAP; el diputado Tobías Crespo; Nathalie Brito, directora académica de la PUCMM; y Giancarlo Vega, presidente de la Sala Capitular del Distrito Nacional.

De este modo, el congreso cerró la campaña Bastón Blanco 2026, iniciativa de la Fundación Francina orientada a promover la accesibilidad y la autonomía de las personas con discapacidad, mediante acciones de sensibilización, entrega de bastones blancos y capacitación en orientación y movilidad.

La sexta edición del congreso de Accesibilidad Urbana contó con el patrocinio de Listín Diario, Diario Libre, Nuevo Diario, Acento, Senasa, Promipyme, Superintendencia de Bancos, Grupo Ramos, IDOPPRIL, EGEHID, Seguros Reservas, CODIA, Argos Dominicana, ProDominicana, CAASD, Banco Agrícola, Defensor del Pueblo, Café Santo Domingo, Remake Studios, Reptcom, Reid & Co. y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

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