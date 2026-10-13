Detenidos y con medidas de coerción dos técnicos involucrados en supuesto manejo irregular panel eléctrico de torre en el DN

Edesur Dominicana informó que dos técnicos de una empresa contratista resultaron detenidos cuando supuestamente intentaron manipular de manera irregular un panel eléctrico en la Torre Magilis, ubicada en la calle Desiderio Arias del Distrito Nacional.

La acción en flagrancia, realizada por el Departamento Operativo Contra el Fraude, originó el traslado de los apresados a la Procuraduría Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), quien presentó cargos vinculados a hechos relacionados con la alegada manipulación del panel eléctrico del condominio y actos de chantaje en perjuicio de un cliente.

Como resultado del procedimiento, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso en contra de Edison Yaccel Peralta Pérez y Luis David Jiménez Morales una garantía económica de RD$5,000.00 y presentación periódica los días 30 de cada mes.

Edesur manifestó que mantiene sus canales abiertos para dar asistencia a sus clientes y recibir denuncias sobre cualquier brigada o técnico que ejerza o intente incurrir en esa práctica de cobro indebido o actuación irregular, llamando a su Call Center al número 809-683-9393, visitando el sitio web energiasinfraude.com.do o a través de sus redes sociales y buzones de sugerencia.

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