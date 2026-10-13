Con latido glorioso en el pecho, Licey despierta su mística para la batalla

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Con un equipo cargado de novedades dentro y fuera del terreno, los Tigres del Licey alzaron el grito de guerra que dio formal inicio a la temporada 2026-27 enfocado en la gloria y tradición del equipo más ganador del béisbol dominicano.

Este año, el conjunto azul realizará la primera entrega del Premio Manny Mota, galardón que nace inspirado en el ejemplo de un hombre que ha sido símbolo de constancia, entrega y generosidad. Miguel Ángel Fernández, expresidente y actual tesorero, junto al capitán Emilio Bonifacio, fueron los responsables de idear este galardón que reconoce los valores y el ADN del glorioso equipo azul, dentro y fuera del campo.

En un acto celebrado este lunes 12, en el Santo Domingo Marriott Hotel Piantini, los 24 veces campeones nacionales enfocaron su temporada en el compromiso y la responsabilidad, con miras a perseguir el campeonato, cuyo objetivo es el principal enfoque del glorioso equipo azul.

“En nombre de la Junta Directiva de los Tigres del Licey, asumimos esta temporada con el compromiso absoluto de competir con disciplina y unidad para defender nuestra gloriosa tradición. Este esfuerzo en el terreno viene acompañado de grandes mejoras para la fanaticada, incluyendo el nuevo Lounge VIP, la ‘Galería Azul 1907’ y la boletería digital. Estamos preparados para ganar en cada partido porque, ¡que se escuche fuerte en todo el país: Cuidado, volvió el Glorioso!», dijo el presidente del conjunto, Miguel Guerra Armenteros.

Agregó que estas cinco letras representan el símbolo de un sentimiento que compromete al club a asumir la responsabilidad de seguir trabajando para que este, al igual que cada año, se cumplan los sueños de la gran fanaticada azul de luchar para obtener su principal objetivo, que es conquistar el campeonato.

El gerente general

De su lado, el VP de operaciones y gerente general, Audo Vicente, agradeció a la junta directiva del glorioso equipo azul por el apoyo incondicional en la intención de estructurar un equipo competitivo para la temporada y aprovechó para presentar el Departamento de Operaciones de Béisbol.

El núcleo de los Tigres

El núcleo de jugadores de los Tigres del Licey está conformado por un grupo de experimentados jugadores con una impresionante mezcla de talento joven. Tales son los casos de los lanzadores César Valdez, Adonis Medina, Albert Abreu, Yordanny Monegro, Jean Carlos Mejía, Misael Tamárez y Michael Arias. Así como los jugadores de posición entre los que resaltan Jesús Madé, Kevin Alcántara, Emilio Bonifacio, Mel Rojas Jr., Cristhian Adames, Sergio Alcántara, Francisco Mejía, Gustavo Núñez, Domingo Leyba, Ramón Hernández, Ángel Ortiz entre otros.

Los refuerzos

Los lanzadores José Quintana, Vladimir Gutiérrez, Daniel Martínez, Nico Tellache, y Javy Guerra, el jardinero Estevan Florial, el infielder José Barrero y el receptor Bryan Lavastida conformarán la nómina de jugadores importados de los Tigres.

Las novedades

El comunicador y productor Josell Hernández, regresa como animador del más glorioso equipo de toda la historia. Además, el joven comunicador, Miguel Arias, estará en la creación de contenido digital para la plataforma de TikTok y realizará intervenciones especiales desde las gradas.

Patrocinadores

El conjunto azul contarán con el patrocinio de Acabados & Pinturas, con sus productos Sherwin Williams, Laboratorios Alfa, Cervecería Nacional Dominicana, Dewars, Brugal, Altice, Laboratorios Alfa, Farmacias GBC, ARS Yunen, Asociación Cibao, Claro, Coca-Cola, Munné, Wendy’s, Pollo Cibao, Plaza Lama, Magna Motors Hyundai, Petronam, Juancito Sport, Farma Extra, Vimenca, Ecopetroleo, Banreservas, Humano Seguros y RAZA.

La cadena de transmisión

Los narradores serán Ildefonso Ureña, Franklin Mirabal, José Luis Montilla y César Marchena. En los comentarios el conjunto tendrá a Fernando Ravelo, Tommy Troncoso, Rafael Díaz y Alex Luna. Las voces comerciales estarán a cargo de Welkis Ramírez, Santos Peralta y Fernando Custodio.

La antesala estará a cargo de los comunicadores Paloma Almonte y Roosevelt Comarazamy Jr., mientras que Gerardo Bobadilla será el director de media, Edwin Asencio, realizador de audiovisual, Emilio Valdez como coordinador y Luis Beltrán, voz interna.

Medios de difusión

Los Tigres transmiten sus partidos en televisión abierta, a través de Digital 15 y Telemicro Internacional, LiceyTV 50 y 474 en HD de Altice y 1091 HD de Claro TV y su canal de YouTube, TigresdelLicey1. En radio, saldrán al aire por Independencia, 93.3 FM para la zona metropolitana y el Este del país, así como en KeBuena 105.7 para el Cibao y 103.9 para la zona Sur.

La temporada 2026-27 de la Lidom arranca el próximo 16 de octubre, cuando los Tigres del Licey visitan a los Leones del Escogido a partir de las 7:15 de la noche.

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