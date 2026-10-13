Alcaldía del DN inicia este martes renovación del Bulevar de la 27 de Febrero

Se hará el cerramiento temporal para garantizar la seguridad de la obra

Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional iniciará este martes un proceso de renovación del Bulevar de la 27 para transformarlo en un corredor urbano atractivo, seguro y accesible.

Las autoridades municipales buscan entregar en agosto de 2027 este espacio convertido en una conexión peatonal continua entre las avenidas Winston Churchill y Abraham Lincoln.

Para tales fines, el cabildo despejará las entradas al bulevar, eliminando las pantallas publicitarias y los espacios de ocio que interrumpen la continuidad de las aceras y paseos peatonales.

Además, el remozamiento integrará mobiliario urbano moderno que aporte confort y funcionalidad, incluyendo elementos de sombra como sombrillas, bancos, zafacones e iluminación ornamental de alta calidad.

Asimismo, estos elementos se verán complementados con un paisajismo que fortalecerá la identidad del bulevar y ofrezca una experiencia urbana más agradable para los peatones.

Los trabajos también contemplan la impermeabilización de la losa y construcción de aceras adecuadas para el tránsito peatonal, ya que, por tratarse de una estructura sobre el túnel, se estarán reduciendo las cargas existentes.

En ese sentido, el túnel deberá incorporar rutas de evacuación y mejoras en el sistema de ventilación, garantizando condiciones óptimas de seguridad.

Cada una de estas etapas de la renovación se desarrollará con el acompañamiento del Ministerio de Obras Públicas, contando con evaluaciones y aprobaciones escritas de lugar, a los fines de garantizar que el remozamiento se realice conforme a los más altos estándares técnicos y de seguridad estructural.

La renovación de este emblemático espacio se inscribe dentro del compromiso impulsado por Carolina Mejía para devolver a los ciudadanos los espacios de la ciudad, a través del cual se han entregado alrededor de 220 parques y plazas, aportando salud, recreación, seguridad, convivencia y añadiendo plusvalía a los sectores.

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