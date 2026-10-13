Mel Rojas Jr. gana la primera edición del Premio Manny Mota

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Los Tigres del Licey reconocieron a Mel Rojas Jr. como el primer ganador del Premio Manny Mota, un galardón que la organización entrega por primera vez para distinguir al jugador que mejor representa sus valores, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El premio, creado en honor a Manny Mota, reconoce la combinación de excelencia deportiva y grandeza humana, inspirado en el ejemplo de un hombre que ha sido símbolo de constancia, entrega y generosidad.

Nacido en una familia con un auténtico ADN beisbolero, Mel Rojas Jr. es hijo del exlanzador de Grandes Ligas Melquíades Rojas y sobrino nieto de la legendaria dinastía de los hermanos Alou: Felipe, Matty y Jesús. A lo largo de su carrera, ha forjado su propio nombre en el béisbol internacional y dominicano, gracias a su disciplina, su versatilidad como bateador ambidiestro y su entrega incondicional al juego.

“Es el premio más importante que he recibido en toda mi carrera, significa y es más importante que cualquier MVP. Me siento orgulloso de dar lo mejor de mí ante toda la fanaticada, la directiva y ante todos los que me apoyan”, expresó Rojas Jr. durante la ceremonia de lanzamiento de temporada de los Tigres del Licey. Andy Mota, hijo de la leyenda Manny Mota, estuvo presente en representación de su padre.

En la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), Rojas Jr. se ha consolidado como uno de los pilares ofensivos del conjunto azul, destacándose por su compromiso con la mística de los Tigres del Licey y su participación en cuatro campeonatos.

«Este gran premio Manny Mota se lo ha ganado este año un ser humano muy especial. Uno que jugó el año entero con dolor y, aun así, llegaba temprano y se retiraba tarde. Uno que dio la milla extra dentro y fuera del terreno. Uno que siempre estuvo dispuesto a cooperar con las acciones sociales de esta gran familia azul. Un veterano que, con humildad, guía a los jóvenes y eleva el espíritu de todo el clubhouse. Un profesional intachable que nos recuerda cada día el porqué amamos este deporte. Por representar con orgullo los valores de una leyenda. Y por ser, al igual que Manny Mota, una inspiración para la fanaticada y un orgullo para este centenario club. Queremos celebrar hoy al pelotero y, sobre todo, al gran ser humano que usa su talento y su plataforma para contribuir al bien del equipo y de la sociedad», expresó el expresidente y actual tesorero del Licey, Miguel Ángel Fernández al hacer el anuncio.

Su trayectoria internacional también ha dejado una huella importante en la Organización Coreana de Béisbol (KBO), donde vistió el uniforme de los KT Wiz. Allí se convirtió en una de las principales figuras de la liga y en el dominicano con más cuadrangulares en la historia del circuito.

En 2020, Rojas Jr. alcanzó uno de los mayores logros de su carrera al conquistar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la KBO. Con esta distinción, se convirtió en el primer dominicano y el segundo latinoamericano en obtener el galardón. Durante aquella memorable temporada regular, bateó para promedio de .349, conectó 47 cuadrangulares, remolcó 135 carreras y registró un OPS de 1.097, liderando la liga en esas categorías y quedándose cerca de conquistar la Triple Corona ofensiva.

La elección de Mel Rojas Jr. como primer ganador del Premio Manny Mota responde al espíritu con el que fue concebido este reconocimiento. Al igual que Don Manny Mota, Rojas Jr. se distingue por su disciplina, su respeto hacia sus compañeros y su cercanía con los fanáticos.

Su trayectoria refleja el compromiso de un profesional que juega con pasión y entiende que el béisbol trasciende el terreno de juego, convirtiéndose en una plataforma para inspirar a las nuevas generaciones.

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