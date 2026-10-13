Centros oncológicos denuncian malas prácticas de Senasa

Santo Domingo.- La Asociación Dominicana de Centros Oncológicos (ASODCO) advirtió sobre posibles riesgos para la seguridad de los pacientes ante actuaciones de ARS Senasa, como cambios en prescripciones médicas, sustitución de prestadores y cuestionados mecanismos de entrega de medicamentos especializados.

La entidad solicitó a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), al Ministerio de Salud Pública y a otras autoridades competentes investigar estas denuncias, determinar si las actuaciones de Senasa se ajustan a las normas vigentes y establecer las responsabilidades en cada etapa del suministro de los tratamientos.

Los doctores José Ramírez y Claudia Santos, presidente y vicepresidenta de la entidad, expresaron especial preocupación por los medicamentos oncológicos y de alto costo, que requieren condiciones específicas de conservación, dispensación y seguimiento clínico.

A su juicio, la entrega directa de estos productos desde un distribuidor al paciente, sin mecanismos de supervisión y trazabilidad claramente verificables, podría generar riesgos evitables.

Entre las interrogantes planteadas por la asociación figuran cómo se comprueba que el paciente recibe el medicamento prescrito, quién verifica las condiciones de almacenamiento y cadena de frío cuando corresponda, y qué mecanismos permiten responder ante errores, deterioro del producto o interrupciones del tratamiento.

“Una decisión administrativa no puede convertirse en una amenaza para la seguridad del paciente”, afirmaron.

Señalaron que la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y el Decreto 665-12 forman parte del marco normativo que debe tomarse en cuenta al evaluar cualquier cambio en los procesos de atención y suministro.

Insistieron en que las decisiones administrativas deben preservar el criterio clínico, la continuidad asistencial y los derechos de los afiliados.

Pidieron a Senasa explicar públicamente los protocolos que sustentan los cambios denunciados, así como los controles previstos para garantizar la seguridad de los medicamentos y el seguimiento de los pacientes.

Subrayaron que la labor de los centros prestadores está estrechamente vinculada con la protección de los pacientes, pues su participación permite dar seguimiento clínico a los tratamientos, verificar las condiciones de administración de los medicamentos y contribuir a la continuidad de la atención.

“La salud no es una mercancía y la seguridad del paciente no es negociable”, sentenciaron, en una rueda de prensa realizada en el Colegio Dominicano de Periodistas.

La entidad concluyó con un llamado a las autoridades para ofrecer respuestas oportunas y garantizar que ninguna persona vea comprometida la continuidad de su tratamiento por cambios en los mecanismos de prestación o dispensación.

La Asociación Dominicana de Centros Oncológicos (ASODCO) es una entidad del sector salud que agrupa y representa a centros dedicados a la atención oncológica en República Dominicana.

A través de sus pronunciamientos, aborda asuntos relacionados con la prestación de servicios, la continuidad de los tratamientos y la seguridad de los pacientes con cáncer.

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