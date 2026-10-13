Presidente Luis Abinader inaugura salón República Dominicana en la FAO y reafirma compromiso con el Hambre Cero

Roma, Italia.– El presidente Luis Abinader, acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, reafirmó el compromiso de la República Dominicana con la lucha contra el hambre, la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, durante la inauguración del salón República Dominicana en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma.

Como parte de su agenda, el mandatario también entregó al Museo de la FAO una obra escultórica del artista dominicano Juan Trinidad, con la que se destaca el talento artístico nacional en este espacio internacional.

Durante el acto inaugural del salón República Dominicana, el presidente Luis Abinader destacó que este espacio representa un símbolo del compromiso nacional con la iniciativa Hambre Cero y con el propósito de garantizar una mejor alimentación y condiciones de vida dignas para la población.

El jefe de Estado expresó su orgullo de que la República Dominicana cuente con un salón en las instalaciones de la FAO y manifestó su deseo de que cada dominicano que visite el lugar recuerde la responsabilidad del país de continuar trabajando por la seguridad alimentaria y la nutrición.

“Este salón representa el compromiso de la República Dominicana con Hambre Cero y con la dignidad humana, que es el fin, el objetivo de cualquier gobernante”, manifestó el mandatario.

Durante sus palabras, el presidente agradeció al director general de la FAO, Qu Dongyu, así como a los ministros, embajadores, miembros de la delegación dominicana y al personal del organismo internacional que contribuyeron a la realización de esta iniciativa.

El gobernante señaló que la presencia de este espacio en Roma constituye un motivo de orgullo para el país, pero también un compromiso de continuar consolidando los esfuerzos dirigidos a combatir el hambre y mejorar la nutrición de los dominicanos.

El director general de la FAO, Qu Dongyu, expresó su satisfacción por la inauguración del salón de la República Dominicana en la sede del organismo en Roma, al destacar que este espacio representa la presencia y la identidad del país dentro de la institución internacional.

Qu Dongyu explicó que disponer de un salón en la sede de la FAO constituye un privilegio, debido a la dificultad de conseguir estos espacios, y felicitó a la embajadora dominicana Ada Hernández por las gestiones realizadas para hacerlo posible. Asimismo, señaló que la organización pertenece a sus Estados miembros y que estos espacios permiten fortalecer su participación y promover actividades conjuntas.

El director general de la FAO manifestó su deseo de que el salón dominicano se convierta también en un espacio para la celebración de seminarios y otras actividades. Además, destacó la importancia de la visita del presidente Luis Abinader y expresó sus mejores deseos para la República Dominicana.

Por su parte, el artista dominicano Juan Trinidad manifestó su alegría y orgullo por la entrega de su obra escultórica al Museo de la FAO, al considerar este momento una oportunidad para proyectar el arte y la riqueza cultural de la República Dominicana en el ámbito internacional.

La actividad concluyó con el corte de cinta que dejó inaugurado el salón República Dominicana en la sede de la FAO, como expresión del compromiso del país con la seguridad alimentaria, el bienestar de su población y la dignidad humana.

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