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Leones refuerzan receptoría con Jason Schiavone

PRIMICIAS DIGITAL12 de octubre de 2026
1 1 minuto de lectura

SANTO DOMINGO.- La gerencia de Operaciones de los bicampeones nacionales, Leones del Escogido, que encabeza el gerente general Carlos Peña, anunció la contratación de Jason Schiavone, un receptor que pertenece a los Houston Astros.

“Estamos muy entusiasmados con la incorporación de Schiavone, un prospecto de gran proyección dentro de la organización de los Astros. Su combinación de poder y velocidad, demostrada al alcanzar una temporada de 30 jonrones y 30 bases robadas en las Ligas Menores, refleja su talento y capacidad atlética”, explicó Peña.

“Su llegada nos brinda una opción ofensiva de impacto y fortalece nuestra receptoría. Confiamos en que será una pieza valiosa para nuestro equipo esta temporada”, siguió diciendo.

Schiavone, de 23 años, jugó durante el verano en Clase A Avanzada, AA y AAA, totalizando 32 cuadrangulares, 90 remolcadas, 32 bases robadas, promedio de .252, con .391 de porcentaje de embasarse y .922 de OPS, en 123 partidos.

Al combinar sus 32 jonrones y 32 estafas, Schiavone se convirtió en el primer receptor en las categorías minoritarias en lograr un 30-30 en los últimos 45 años. El último en hacerlo había sido Willie Royster en 1981.

En la temporada 2026, Schiavone retiró al 33 por ciento de los corredores que le intentaron robar. Ese porcentaje es el mismo en sus tres años de carrera en las Menores.

De acuerdo con MLB Pipeline, es el prospecto número seis de los Astros, destacando por su habilidad para batear, su velocidad para ser un receptor, y su brazo, el cual está por encima del promedio según los scouts.

Para el bateador derecho y oriundo de Baltimore, Maryland, esta será su primera experiencia en circuitos otoño-invernales.

Los Leones jugarán su primer partido de la temporada 2026-27 este viernes 16 de octubre, en el estadio Quisqueya Juan Marichal frente a los Tigres del Licey.

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