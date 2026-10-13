Ministerio de Educación presenta avances en revisión de calificaciones y pagos retroactivos de la Evaluación del Desempeño Docente

Por Emmanuel Solano

El Ministerio de Educación presentó ante la Comisión Ejecutiva de la Evaluación del Desempeño Docente (EDD) 2025-2026 los avances en el cumplimiento de los acuerdos establecidos con los gremios magisteriales, destacando progresos en la revisión de calificaciones, la gestión de pagos retroactivos y la preparación de la evaluación complementaria.

Durante la reunión, encabezada por el viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Francisco De Óleo, se informó que unas 1,600 de las 3,203 solicitudes de revisión cuentan con decisiones técnicas, de las cuales alrededor de 400 ya han sido notificadas. Los equipos especializados continúan trabajando para avanzar en las reclamaciones pendientes durante el mes de octubre.

En cuanto a los pagos retroactivos del Programa Nacional de Inducción (PNI), la institución informó que fueron tramitados los expedientes de 327 docentes y dirigentes gremiales para los cálculos y procedimientos administrativos correspondientes. Asimismo, avanza el procesamiento de otros 495 casos para hacer efectivos sus pagos.

Como parte de los compromisos cumplidos, el Minerd también informó sobre la publicación de los resultados de los docentes identificados con incidencias de doble sesión durante el Ejercicio de Rendimiento Profesional (ERP), con excepción de cuatro casos que requieren un tratamiento particular.

Durante el encuentro también se presentó el cronograma preliminar de la evaluación complementaria, que contempla iniciar los trabajos de organización y planificación en noviembre de este año, con la aplicación de las distintas etapas de evaluación prevista entre enero y abril de 2027.

Asimismo, las autoridades anunciaron que presentarán el próximo viernes 16 de octubre ante el Consejo Nacional de Educación (CNE) alrededor de nueve informes sobre los resultados de la Evaluación del Desempeño Docente, que servirán de base para orientar los planes de mejora y las acciones de formación continua del magisterio.

El Ministerio de Educación reafirmó su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta con los gremios magisteriales para dar seguimiento a los acuerdos, completar los procesos pendientes y avanzar en el desarrollo profesional docente.

Visited 3 times, 3 visit(s) today