Alfredo Pacheco recibe el proyecto de ley Mirabal: «Una mujer en peligro no debe encontrar muchas puertas, debe encontrar un solo Estado»

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió formalmente de manos de la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, el anteproyecto de ley de Respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres, denominado “Ley Mirabal”, una iniciativa que busca unificar las respuestas del Estado para la prevención, protección, atención, investigación y sanción de las violencias contra las mujeres.

La propuesta, elaborada por el Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas, procura fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de garantizar la seguridad y protección de las víctimas, eliminando la fragmentación en los servicios y creando mecanismos más efectivos de respuesta.

Durante el acto de entrega, la ministra Gloria Reyes destacó la importancia de construir una actuación estatal articulada frente a la violencia de género.

“Una mujer en peligro no debe encontrar muchas puertas. Debe encontrar un solo Estado”, expresó la funcionaria.

Reyes señaló que el proyecto es el resultado de más de 14 años de esfuerzos e iniciativas impulsadas para dotar al país de una legislación integral que permita enfrentar de manera más efectiva la violencia contra las mujeres.

La diputada Kemsberli Taveras, impulsora del movimiento Déjala Ir y una de las principales promotoras de la iniciativa legislativa, resaltó el trabajo conjunto realizado durante años por organizaciones sociales, instituciones públicas y mujeres comprometidas con la defensa de los derechos femeninos.

“Mi papá me enseñó el respeto del amor, y no hay mayor forma de demostrar respeto que reconocer a estas mujeres que han trabajado comprometidas desde las ONG, la Procuraduría, el Poder Judicial y los partidos políticos. Nos han entregado el trabajo de más de 20 años porque han sentido respeto por lo que nosotros, como legisladores, hicimos al llegar a la Cámara: contar la historia de dolor y tragedia de miles de familias a las que les ha tocado enterrar una hija, un hijo, una hermana o una vecina”, manifestó.