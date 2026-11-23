Imponen medidas de coerción a tres personas por conexiones irregulares y sustracción de equipos eléctricos en perjuicio de Edesur

Dos tribunales impusieron medidas de coerción a tres personas vinculadas a hechos relacionados con conexiones irregulares y la presunta sustracción de equipos eléctricos en perjuicio de Edesur Dominicana.

En la jurisdicción del Distrito Nacional fue conocida la solicitud presentada por la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) contra Johan Ramón Sánchez y Adriano De León Pérez, brigadistas de una empresa contratista, vinculados a la supuesta realización de conexiones directas e irregulares en el sistema de distribución eléctrica.

Como resultado de la audiencia, el tribunal les impuso una garantía económica de RD$100,000.00 mediante compañía de seguro y la presentación periódica ante la autoridad competente los días 30 de cada mes.

En la jurisdicción de Santo Domingo Oeste fue conocida la solicitud presentada por la Procuraduría Fiscal de esa demarcación contra José David Peralta Torres (a) David, vinculado a la supuesta sustracción de dos medidores, cuatro caretas de contador y ocho tarjetas de contador.

El tribunal le impuso una garantía económica de RD$30,000.00 mediante compañía de seguro y la presentación periódica ante la autoridad competente los días 30 de cada mes.

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