AFP Reservas, AFI Reservas, Inmobiliaria Reservas y Fundación Reservas del País celebran sus aniversarios con una misa de acción de gracias

Santo Domingo. – Cuatro filiales del Grupo Financiero Reservas conmemoraron juntas sus aniversarios en una eucaristía oficiada por el reverendo padre Luca Buratto en la parroquia Jesús Maestro. La ceremonia reunió a directivos, colaboradores, clientes e invitados.

El doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, encabezó el acto, al que asistieron los vicepresidentes ejecutivos Henry Fuentes Izquierdo, de AFP Reservas, que cumplió 25 años, y Leandro Villanueva, de AFI Reservas, que celebró su undécimo aniversario. También participaron Rafael Madera, de Inmobiliaria Reservas, que conmemoró 24 años de trayectoria, y Yamily López, de Fundación Reservas del País, que cumplió 23 años de labor.

Juan Alberto Mustafá, vicepresidente ejecutivo senior de Empresas Subsidiarias, dirigió unas palabras en nombre del doctor Aguilera y de las entidades homenajeadas. Al referirse al desempeño de Tenedora Reservas, señaló que, al cierre de octubre de 2026, los activos aumentaron 9.69 % y el patrimonio creció 3.48 %, hasta superar los RD$31,000 millones.

En su repaso por las filiales, indicó que AFP Reservas incorporó 33,000 nuevos cotizantes y que los fondos bajo su administración superaron los RD$234,000 millones. También señaló que AFI Reservas amplió su base de clientes en 31.4 % y que los activos de Inmobiliaria Reservas aumentaron 14.73 %.

Sobre la Fundación Reservas del País, Mustafá informó que sus activos alcanzaron los RD$5,107 millones y destacó su trabajo con cooperativas y asociaciones que facilitan el acceso al microcrédito y a la capacitación.

Mustafá agradeció al doctor Aguilera por su respaldo a la gestión de las filiales y reconoció el acompañamiento de los consejos de administración y los organismos reguladores. “Y de manera muy especial, gracias a cada colaborador y a cada cliente”, expresó.

Entre los asistentes estuvieron representantes de la Superintendencia de Pensiones, la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social y la Asociación de Ayuda a las Familias, además de asesores y empresarios.

Visited 5 times, 5 visit(s) today