Noviembre 2026.– Claro Dominicana ascendió al segundo Platino del Sello Igualando RD para el sector privado, otorgado por el Ministerio de la Mujer de la República Dominicana y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en reconocimiento a la continuidad y sostenibilidad de sus políticas y sistemas de gestión para la igualdad de género. La trayectoria de Claro en favor de la igualdad de género se refleja en su evolución del Sello Oro, obtenido en 2019, al Platino en 2022 y al segundo nivel Platino en el 2026.

Sandra Tejeda, directora de Personas y Cultura Organizacional de Claro Dominicana, expresó: “Nos enorgullece continuar fortaleciendo prácticas que generan bienestar para nuestros colaboradores, sus familias y la sociedad en general. Esta certificación significó mirar con mayor profundidad aquello que siempre ha sido parte de nuestra cultura: el compromiso histórico de que nuestra gente se sienta valorada, cuidada y respetada”.

Entre los principales avances alcanzados se destacan la creación de un Comité de Género permanente, la implementación de una Política del Sistema de Gestión para la Igualdad de Género, el desarrollo de programas de capacitación y bienestar en temas de igualdad, prevención de la violencia, salud mental y bienestar integral, así como la puesta en marcha de un Protocolo de Prevención y Detección de Casos de Acoso y Violencia con acompañamiento psicológico especializado.

Asimismo, como parte del proceso de mejora continua, Claro realizó la revisión y actualización de aproximadamente 1,700 perfiles y descripciones de puestos, junto con la adecuación de 15 documentos corporativos alineados con los requisitos de la norma NORDOM 775 y los estándares del programa Igualando RD, fortaleciendo así su compromiso con una gestión cada vez más inclusiva, equitativa y sostenible.

Esta distinción reconoce el cumplimiento de los estándares establecidos en las dimensiones de Gestión de la Organización, Conciliación con Corresponsabilidad, Reclutamiento y Selección de Personal, Desarrollo Profesional, Remuneración y Compensación, Ambiente de Trabajo, Salud y Calidad de Vida, Acoso Moral y Acoso Sexual en el Trabajo y Comunicaciones, evidenciando la consolidación de políticas y prácticas orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

Este logro forma parte de la estrategia integral de bienestar Ser Claro, cuyas iniciativas han impactado a más de 100,000 personas de manera directa e indirecta desde 2019, promoviendo una cultura organizacional fundamentada en el respeto, la inclusión y el liderazgo humano. Asimismo, ha permitido sensibilizar a colaboradores y familiares sobre igualdad de género, fortalecer el uso de un lenguaje inclusivo y reforzar mecanismos de prevención, detección y atención ante situaciones de acoso laboral, acoso sexual, violencia de género y violencia intrafamiliar.

Sobre el Sello Igualando RD

El Sello de Igualdad de Género para Empresas “Igualando RD” que implementa el Ministerio de la Mujer con el acompañamiento del PNUD, plantea un modelo de gestión para la igualdad de género, en donde se busca universalizar las buenas prácticas organizacionales, eliminar barreras culturales y organizativas, garantizar la transversalización de género, lograr espacios laborales libres de violencia, entre otras temáticas. Este Sello permite a las empresas optar por una certificación del Instituto Dominicano de Calidad (INDOCAL) a través de la NORDOM 775. El Sello Igualando RD está basado en la iniciativa global de Sellos de Igualdad de Género del PNUD, que ya cuenta con más de mil empresas a nivel mundial.

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