Rueda de prensa de Putin tras la cumbre; elogia a Trump por restablecer las relaciones con Rusia.

20 de noviembre de 2026. El Presidente Vladimir Putin dio una rueda de prensa luego de la reunión con Xi Jinping y Donald Trump; se le preguntó qué vendría después, y respondió primero que “nadie sabe qué pasará después. Solo Dios lo sabe”, y añadió que “realmente desearía que hubiera una continuación; al menos porque, en términos de comparar los puntos de vista, en una serie de cuestiones esenciales, hemos alcanzado, sino un acuerdo, al menos un entendimiento mutuo. Esto se refiere principalmente a su importancia histórica y aspectos similares. Nunca antes se habían realizado reuniones de este tipo. Hemos tenido la primera reunión, que ha abierto una nueva página en la historia de la diplomacia”.

En cuanto a los temas tratados, mencionó la reforma de la ONU, el papel de las armas nucleares y el consenso de que el Tribunal Penal Internacional (TPI) “está claramente sobrepasando su mandato y tomando decisiones políticas en lugar de jurídicas”. Pero, en general, afirmó: “Lo que me gustó de esa reunión, y lo que me causó una impresión extremadamente positiva, es que, luego de que hicimos nuestras declaraciones oficiales, que habíamos preparado de antemano, en presencia de representantes de los medios informativos y de sus colegas, tuvimos una discusión abierta. Creo incluso que ninguno de nosotros se lo esperaba. Sin embargo, el Presidente de China, quien organizó esta reunión, logró crear un ambiente en el que intercambiamos libremente opiniones sobre varias cuestiones de interés mutuo. Probablemente fue el aspecto más interesante de la reunión. Nuestra conversación se desarrolló en un ambiente totalmente abierto y muy sincero. Nos ayudó a comprendernos mejor mutuamente, y creo que esto sentó las bases para futuros acuerdos, no importa si lo hacemos en el mismo formato o en uno diferente. En general, fue una reunión muy útil”.

Pavel Zarubin, de Rossiya TV, señaló el hecho de que Estados Unidos no había cumplido los acuerdos anteriores y preguntó: “¿Es el actual Estados Unidos siquiera capaz de llegar a acuerdos, y los cumpliría realmente si se llegaran a realizar?”

Putin respondió que el “propio sistema político [de Estados Unidos] dista mucho de ser sencillo; incluso se podría decir que es bastante complejo. Existen muchos controles y contrapesos: diversos mecanismos diseñados para mantener un equilibrio del poder político. Por lo tanto, desde fuera, las cosas pueden parecer incongruentes o no del todo como nos gustaría que fueran. Pero lo más importante es esto, y no tengo ninguna duda al respecto: el Presidente Trump está genuinamente comprometido con la resolución de conflictos, incluido el de Ucrania, y está sinceramente interesado en mejorar las relaciones bilaterales en una amplia gama de cuestiones, incluida, por supuesto, la relación entre Estados Unidos y Rusia, que es importante para nosotros… Pero debemos afrontar la realidad tal y como es, y esperamos que esta disposición positiva perdure”. Añadió: “compartimos ciertos puntos en común en nuestros enfoques; concretamente en lo que se denomina ‘valores civilizatorios’. En ese sentido, hay algo que, si bien no nos une exactamente, al menos apunta a una cierta coincidencia de puntos de vista”.

En cuanto a la guerra en Ucrania, Putin repasó las causas del conflicto y añadió: “En cuanto a las concesiones, por supuesto que las hay. ¿Cómo no iba a haberlas? Las propuso la parte estadounidense, y las aceptamos tal y como se presentaron, como en las conversaciones en Anchorage. Así pues, estas concesiones existen, y las hemos respaldado. La cuestión es si las otras partes en el conflicto, Ucrania y, en este caso, sus patrocinadores europeos, están dispuestas a aceptarlas. En otras palabras, ¿quieren llegar a un acuerdo para poner fin a las hostilidades, para acabar con la guerra, por medios pacíficos, o no? A juzgar por lo que vemos en este momento, no. Pero ya veremos. Todo fluye, todo cambia. Quizá ellos también se den cuenta, con el tiempo, de que es mejor aceptar estos compromisos ahora que enfrentarse más adelante a la realidad de que, de todos modos, tendrán que aceptarlos”.

Añadió que el régimen de Kiev no quiere poner fin a la guerra, ya que entonces tendría que realizar elecciones. “Pero si las autoridades ucranianas y sus patrocinadores llegan a reconocer estas realidades, entonces creo que se podrán alcanzar los compromisos que hemos estado discutiendo, los que he mencionado”.

Sobre la advertencia de que la reunión trilateral podría ser un “nuevo Yalta”, Putin dijo:

“¿Qué tuvo de malo Yalta? En primer lugar, Yalta consagró la victoria sobre el nazismo. Yo no estaría en contra de eso. Creo que sería acertado consagrar la victoria sobre el neo nazismo, de modo que podamos hablar de erradicar las raíces ideológicas mismas de la xenofobia, el ruso fobia y otras fobias, y de erradicar todo lo relacionado con el colaboracionismo durante la Segunda Guerra Mundial y la colaboración con Hitler y su régimen. ¿Qué hay de malo en eso? Ese es el primer punto.

“En segundo lugar, al fin y al cabo, fue tras Yalta cuando se crearon las condiciones para la fundación de las Naciones Unidas. Y durante 80 años, gracias a esos acuerdos, el mundo ha vivido en gran medida sin grandes convulsiones militares a escala mundial. Sí, hay muchos conflictos regionales, y están en curso ahora mismo, pero no hay convulsiones globales. Y eso es gracias a los acuerdos alcanzados en Yalta. ¿Qué hay de malo en eso?

“Y, por último, en Yalta nadie se repartió el mundo. Quiero hacer hincapié en esto, y quiero que todo el mundo lo entienda. En Yalta no hubo ninguna división del mundo en esferas de influencia; Yalta simplemente reflejó las realidades que se habían configurado tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué se podía hacer entonces? ¿Continuar la guerra, o qué? En Yalta se reconocieron las realidades, y en los conflictos actuales también habrá que aceptar las realidades”.

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