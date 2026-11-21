Por Alfonso Benoit

Las redes sociales son cada día más útiles para informarse y para distraerse, pero no siempre podemos corroborar lo que vemos o escuchamos. Convivimos con verdades filtradas por las propias plataformas: lo que quieren que creamos, lo que dejan circular y la otra verdad, que se recorta cuando eliminan videos, cuentas o voces por decir las cosas como son.

El respeto y las normas importan, pero cuesta aceptar reglas que parecen aplicarse con doble vara: se tolera y se normaliza contenido muy fuerte, mientras otras voces desaparecen por incomodar. Esa contradicción es lo que denuncio cuando digo que los algoritmos mandan y las voces callan.

Lo más preocupante no es que existan normas, sino que un algoritmo decida qué es aceptable, muchas veces sin mirarnos a la cara.

En 2026, jurados en Estados Unidos obligaron a Meta a responder por daños ligados al diseño adictivo y por prácticas con menores, un recordatorio de que estas decisiones no son neutras. Aquí lo sentimos cuando cierto contenido circula como si nada y otras expresiones desaparecen por supuestas infracciones. Ahí toca cuestionar las normas y cómo las aplica el algoritmo.

Cuando hablo de lo que conviene ver, escuchar y analizar, me refiero a una realidad: los algoritmos parecen priorizar lo vulgar, lo superficial y todo lo que nos hace perder el tiempo.

Cada quien es libre de elegir qué consume y en qué invierte sus horas, y a todos nos gusta divertirnos. Pero hay quienes queremos algo más: informarnos, aprender, analizar y, sobre todo, cuestionar lo que nos genera dudas.

El sistema, las redes y sus algoritmos parecen empujarnos en la dirección contraria, hacia una sociedad que consume sin reflexionar y acepta sin preguntar. Pensar exige preguntas incómodas: por qué, cómo y para qué suceden las cosas. Ningún algoritmo debería decidir que esas preguntas importan menos que el entretenimiento.

Tenemos que recuperar nuestra libertad de pensar, analizar y cuestionar, aunque no será fácil.

A un sistema que se alimenta de nuestra atención le conviene una sociedad entretenida, no una que se detiene a preguntar.

Tenemos la responsabilidad de proteger el futuro de los jóvenes, porque quien se acostumbra a recibir respuestas sin reflexionar debilita su capacidad de decidir por sí mismo.

La libertad de nuestras naciones costó sangre frente a invasiones extranjeras. Hoy no hacen falta invasores para ponerla en riesgo: basta con permitir que los algoritmos condicionen, desde las pantallas, lo que vemos y escuchamos.

Si dejamos de cuestionar lo que nos presentan, entregamos poco a poco nuestra capacidad de pensar y decidir.

En las elecciones de Estados Unidos de 2020 circularon denuncias de fraude que nunca lograron demostrarse, pero el episodio dejó una alerta: los algoritmos y el dinero pueden influir en lo que la gente ve, cree y comparte.

De cara a 2028 en República Dominicana, preocupa que esa combinación, poder económico y sistemas de recomendación, termine moldeando percepciones y decisiones de voto.

Si no se transparenta cómo circula la información, la democracia puede debilitarse antes de que nos demos cuenta. También importa quién financia la visibilidad: las campañas con más recursos pueden comprar alcance, imponer temas y relegar las preguntas incómodas. Sin reglas claras y vigilancia ciudadana, la competencia política se vuelve desigual y la confianza se erosiona.

En numerosos barrios dominicanos, muchos jóvenes parecen atrapados entre la falta de oportunidades, la violencia y la delincuencia.

Es doloroso ver cómo algunos pierden lo más valioso, la vida, en una realidad donde el futuro puede truncarse demasiado pronto.

Me preocupa que, mientras el caos ocupa nuestras calles y pantallas, se reduzca el espacio para pensar, discutir y exigir cambios.

La violencia, la delincuencia y la corrupción corren el riesgo de volverse paisaje cotidiano.

También me inquieta el debate sobre las propuestas que algunos han llamado «ley mordaza», por el temor a restricciones a la libertad de expresión. Una sociedad distraída por el miedo y silenciada por la desconfianza difícilmente encontrará fuerzas para organizarse, marchar y defender sus derechos.

La tecnología debería estar al servicio de la humanidad, no convertirse en una herramienta que determine nuestras aspiraciones, nuestros valores y nuestra manera de entender el mundo.

El verdadero peligro no está solo en lo que los algoritmos nos muestran, sino en lo que dejamos de descubrir por nuestra propia cuenta.

Una sociedad puede tener acceso a millones de informaciones y, aun así, perder la capacidad de comprender la realidad.

Porque el día que dejemos de buscar nuestras propias respuestas, otros habrán conseguido algo más poderoso que controlar nuestras pantallas: controlar nuestra visión del mundo.

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