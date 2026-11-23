RD recibe hasta octubre más de diez millones de visitantes, estableciendo otro récord en llegadas.

Santo Domingo, 23 de noviembre 2026.-El crecimiento del turismo dominicano sigue con un crecimiento sostenible al recibir 10,043,476 visitantes en el período enero-octubre, lo que representa un crecimiento de un 8,2 % con relación al 2025, un 10,5% respecto al 2024 y un 62 % en comparación con el 2019.

En su acostumbrada conferencia de prensa donde se da a conocer el comportamiento del turismo y su impacto en la economía, Collado informó que en los primeros diez meses de este año el país recibió 7,760,625 turistas, vía aérea, y 2,282,851 cruceristas, por la vía marítima.

«Cuando sumamos esos dos tipos de llegadas por las vías, aérea y marítima, tenemos el gran número: 10,043,476 de visitantes. Otro récord en la historia de nuestro turismo «, afirmó Collado.

El funcionario destacó que, por primera vez en la historia del turismo, República Dominicana alcanzó en octubre la cifra los 10 millones visitantes. Esas llegadas se registraron en diciembre del 2023 y 2024, mientras que en el año pasado fue en el mes de noviembre.

Collado informó que solo en octubre el país recibió 812,640 visitantes, lo que representa un crecimiento de un 17,6% con relación al octubre del 2025, un 12,9% respecto al 2024 y un 85,9% con relación al 2019.

En ese mismo mes de octubre el país recibió, por vía aérea 627,042 turistas, para un aumento de un 5,7% respecto al mismo mes del 2025, un 13,1 con relación al 2024 y 68,5 en comparación del 2919.

También en octubre el país recibió 185,598 cruceristas, lo que representa un incremento de 89,3 % respecto al mismo mes del 2025 y un 12% con relación al 2024 y un 185,8% frente al 2019.

Los principales países emisores de turistas en octubre fueron Estados Unidos con 35%, Canadá y Colombia un 11%, Argentina con un 7%, Perú y Puerto Rico 4%, mientras que Reino Unido y México con un 3%.

El mes pasado los aeropuertos que más vuelos recibieron fueron Punta Cana con un 51%, Las Américas 29%, Cibao un 11%, Higüero 4%, Puerto Plata 3%, La Romana y Samaná un 1%.

Mientras que, el aeropuerto de Punta Cana recibió el 60% de los turistas, Las Americas el 24%, así como, el Cibao un 11%, Puerto Plata 3% y Samaná y La Romana un 1%.

La mayor cantidad de vuelos llegaron desde Estados Unidos con un 41%, Panamá 9%, Colombia con 8%, Canadá 7% Puerto Rico 5%, Perú 4%, México, España y Argentina un 3% y Cuba un 2%.

Collado informó, también, que en octubre la ocupación hotelera fue de 61%, mientras que los niveles de satisfacción de los turistas fueron de un 4,5 en una medición de 5 puntos.

Debido a ese nivel de satisfacción regresaría un 93%, mientras que un 66% recomendaría el destino.

El ministro Collado pronosticó que de continuar el crecimiento sostenido que registra el turismo, el país recibirá más de 12,5 millones de visitantes, al finalizar el año.

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